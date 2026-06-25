落語家の笑福亭鶴瓶（74）が24日深夜放送のBSテレ東「素っ頓狂な夜」（水曜深夜0・30）に出演。自身の“なりすまし”と交流していたファンに困惑する場面があった。

俳優で作家のリリー・フランキーが、鶴瓶からメッセンジャーでメッセージが届いたという観覧者のメッセージを紹介。半信半疑ながら返信すると返事が返ってきたといい、「ご本人だったら初対面の人間にも神対応していただいて本当に素敵だと思いました。本当に鶴瓶さんだったんですか？」と読み上げた。

すると、鶴瓶は「いやいや、知らん、知らん。そんなん。誰ですか。俺メッセージしたんですか。いやいや違う違う、知らないでしょう、俺の電話番号も」とまさかの“なりすし”とファンの交流に困惑しきり。

観覧者本人は「Facebookでつながってる。友達申請をいたしました」と主張すると、鶴瓶は「俺、そんなんしてませんよ。ごめんなさい、間違ってたら僕じゃないです」と否定した。

それでも“なりすし”でも礼儀正しく対応してくれたことが「凄くうれしかった」といい、鶴瓶は「そうですか。ごめんね。ほんならつながりましょうか？顔を合わせればと、なんぼでもつなげるんです。でもわからん人とはつなげないから」とした。

鶴瓶はSNSはインスタグラムのみを行っており、スタッフも「Facebookからメッセージが来た場合は全部なりすましなので、気をつけていただければ」と呼びかけた。