【ワシントン＝栗山紘尚、カイロ＝村上愛衣】米国のルビオ国務長官は２４日、米国とイランの戦闘終結の最終合意に向けた実務者協議が３０日にもスイスで再開されると明らかにした。

原子力の専門家らが参加する予定で、最大の争点である核問題の協議が本格化する見通しだ。

訪問先のクウェートで、記者団の取材に答えた。ルビオ氏によると、核問題や制裁解除といった争点ごとに分類した作業部会が行われる。米国からは、国務省やエネルギー省の関係者が参加する。

核開発などを巡る両国の隔たりは大きく、協議の難航は必至だ。イラン外務省報道官は２４日、戦闘終結を宣言した覚書に関して、米国が「矛盾した主張」を繰り返し、「イラン国民の不信感は拭えない」とＳＮＳ上でけん制した。

イランはホルムズ海峡の通航について、オマーンと「サービス料」の徴収を念頭に置いた協議を進めると主張している。これに反発する米国のトランプ大統領は２４日、イランが米国に対して「海峡を航行する船舶からいかなる種類の料金も徴収していない」と伝えてきたとＳＮＳ上で明らかにした。「もしこれが虚偽情報ならば、交渉は直ちに打ち切られる」と強調した。