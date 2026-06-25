フリーアナウンサーの鷲見玲奈さんが6月24日、自身のインスタグラムを更新。かねてより親交の深い女優の守永真彩さんに誕生日のお祝いをしてもらったと報告しました。

【写真を見る】【鷲見玲奈】大好きな女優からのバースデー祝いに感謝「本当に良い友達を持ったなぁとしみじみ」



5月12日に誕生日を迎えた鷲見さんは、「誕生日のお祝いをしてくれました」「久しぶりにゆっくり会えて嬉しかった」と感謝の気持ちを綴ると、「忙しい中でも気にかけてくれて、こうして毎年お祝いしてくれて、本当に良い友達を持ったなぁとしみじみ」と、毎年の恒例行事となっている喜びを伝えました。

これに対し守永さんもコメント欄で「こちらこそだよー♥いつもありがとう そして遅くなっちゃったけどお誕生日おめでとうね」と祝福。



「Happy Birthday れーなちゃん」と書かれた、沢山のフルーツで彩られたバースデープレートを前に、笑顔を浮かべるお互いのソロショットなどを投稿。



最後に鷲見さんは「プレゼントが素晴らしすぎたので、また別の投稿で紹介させてください」と結びました。



ファンからは、「玲奈ちゃん可愛い過ぎです」「お祝いしてもらってよかったね」「どんなプレゼントだったか投稿楽しみです♪」などの温かいコメントが寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】