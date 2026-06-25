ブレンダン・フレイザー主演『レンタル・ファミリー』の見放題配信が7月8日よりディズニープラスで開始
ウォルト・ディズニー・ジャパンは、ブレンダン・フレイザー主演、HIKARI監督の『レンタル・ファミリー』をディズニープラスのスターにて2026年7月8日より見放題で配信開始する。
『レンタル・ファミリー』の見放題配信がディズニープラスのスターで7月8日に開始
『レンタル・ファミリー』は、異国の街で孤独を抱えるひとりの男が、他人の人生に寄り添うことで自らも変わっていく姿を、ユーモアと温かなまなざしで描き出す物語。東京で暮らす落ちぶれた俳優フィリップ（ブレンダン・フレイザー）は、ある日、奇妙な仕事"レンタル・ファミリー"に出合う、依頼人の人生の中で、その時だけ家族を演じるうちに、フィリップ自身もまた、他者とのつながりの中で失いかけていた生きる喜びを見つけていく。
本作は東京の街並みを始め、日本各地でロケーション撮影を敢行。にぎやかな都市の表情と静けさが同居する日本ならではの色彩豊かな風景、日常に息づく人々のさりげない優しさを丁寧に描き出している。物語の舞台そのものが登場人物の感情に寄り添うように映し出され、日本の新たな魅力を再発見させる映像美も、映画を彩る大きな見どころのひとつと言えよう。
■ストーリー
東京に暮らす落ちぶれた俳優フィリップ（ブレンダン・フレイザー）は、日本での生活に居心地よさを感じながらも、本来の自分を見失いかけていた。そんな彼が出会ったのは、"レンタル家族" という仕事。他人の人生に入り込み、"仮"家族の一員や友人として役割を演じるうちに、想像 もしなかった"人生"を体験し始める。彼がそこで見つけたものは「生きる喜び」だった。
■出演者（役名：俳優名）
フィリップ・ヴァンダープルーグ：ブレンダン・フレイザー
多田信二：平岳大
中島愛子：山本真理
長谷川喜久雄：柄本明
川崎美亜：ゴーマン シャノン 眞陽
■スタッフ
監督：HIKARI
脚本：HIKARI、スティーブン・ブレイハット
製作：エディ・ヴァイスマン, p.g.a、ジュリア・レべデフ, p.g.a、HIKARI, p.g.a、山口晋, p.g.a
製作総指揮：ジェニファー・セムラー、小泉朋、スティーブン・ブレイハット、レオニード・レべデフ、ブレンダン・フレイザー、オーレン・ムーヴァーマン
撮影監督：石坂拓郎
美術：磯田典宏、高山雅子
編集：アラン・バウムガルテン,ACE、トーマス・A・クルーガー
音楽：ヨンシー＆アレックス・ソマーズ
© 2026 Searchlight Pictures
『レンタル・ファミリー』の見放題配信がディズニープラスのスターで7月8日に開始
『レンタル・ファミリー』は、異国の街で孤独を抱えるひとりの男が、他人の人生に寄り添うことで自らも変わっていく姿を、ユーモアと温かなまなざしで描き出す物語。東京で暮らす落ちぶれた俳優フィリップ（ブレンダン・フレイザー）は、ある日、奇妙な仕事"レンタル・ファミリー"に出合う、依頼人の人生の中で、その時だけ家族を演じるうちに、フィリップ自身もまた、他者とのつながりの中で失いかけていた生きる喜びを見つけていく。
■ストーリー
東京に暮らす落ちぶれた俳優フィリップ（ブレンダン・フレイザー）は、日本での生活に居心地よさを感じながらも、本来の自分を見失いかけていた。そんな彼が出会ったのは、"レンタル家族" という仕事。他人の人生に入り込み、"仮"家族の一員や友人として役割を演じるうちに、想像 もしなかった"人生"を体験し始める。彼がそこで見つけたものは「生きる喜び」だった。
■出演者（役名：俳優名）
フィリップ・ヴァンダープルーグ：ブレンダン・フレイザー
多田信二：平岳大
中島愛子：山本真理
長谷川喜久雄：柄本明
川崎美亜：ゴーマン シャノン 眞陽
■スタッフ
監督：HIKARI
脚本：HIKARI、スティーブン・ブレイハット
製作：エディ・ヴァイスマン, p.g.a、ジュリア・レべデフ, p.g.a、HIKARI, p.g.a、山口晋, p.g.a
製作総指揮：ジェニファー・セムラー、小泉朋、スティーブン・ブレイハット、レオニード・レべデフ、ブレンダン・フレイザー、オーレン・ムーヴァーマン
撮影監督：石坂拓郎
美術：磯田典宏、高山雅子
編集：アラン・バウムガルテン,ACE、トーマス・A・クルーガー
音楽：ヨンシー＆アレックス・ソマーズ
© 2026 Searchlight Pictures