STARGLOW「ガルアワ」初出演 藤田ニコル・山下美月ら追加出演者解禁【Rakuten GirlsAward 2026 A/W】
【モデルプレス＝2026/06/25】2026年9月26日、幕張メッセ1〜3ホールにて開催されるファッション＆音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 AUTUMN/WINTER」より、追加出演者が発表された。
【写真】BMSG新グルメンバー「雰囲気全然違う」黒→金髪に劇的チェンジ
アーティストには、BMSG主催のオーディション『THE LAST PIECE』から誕生した5人組ダンス＆ボーカルグループSTARGLOWが決定。2026年1月のデビュー直後から、イギリスの世界的音楽総合メディア『NME』が発表した、「2026年注目すべき新人アーティスト100組」に日本から唯一選出されるなど、大きな話題を呼んだSTARGLOW。その後も2ndシングル『USOTSUKI』では、Billboard JAPAN Hot 100 2位を獲得したほか、『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』にて「最優秀ニュー・アーティスト賞」と「ラジオ特別賞 Radio Rising Artist of the Year」の2部門でノミネート。さらに、8月にはデビューから約6ヶ月という異例の速さでのアリーナ公演を開催するなど、今勢いに乗る新星グループが初出演となるGirlsAwardでパフォーマンスを披露し、観客を魅了しする。
ランウェイには、モデル・タレントとして様々な分野で活躍し、今年5月に第一子を出産したことでも話題の藤田ニコル、映画『キングダム 魂の決戦』への出演や舞台『成瀬は天下を取りにいく』の主演など俳優として存在感を発揮する山下美月、「美しすぎる家族」として注目を集め、父・藤岡弘、とのCMや雑誌共演でも大きな反響を呼んでいる天翔愛、藤岡真威人、天翔天音、アイドルグループ・原因は自分にある。のメンバーで、ドラマ主演を務めるなど俳優としても活躍する吉澤要人らが登場し、会場を盛り上げる。（modelpress編集部）
［日時］2026年9月26日（土）開場13：00／開演14：30（予定）
［会場］幕張メッセ1〜3ホール （住所：千葉県千葉市美浜区中瀬2−1）
［出演者］秋⽥汐梨／有坂心花／稲垣来泉／王林／大友花恋／梶原叶渚／加藤栞／香音／川口ゆりな／黒瀬ひな／小林由依／小室安未／雑賀サクラ／佐藤和奏／鈴木ゆうか／田鍋梨々花／鶴嶋乃愛／天翔愛／天翔天⾳／トラウデン直美／なえなの／那須ほほみ／西川愛莉／生見愛瑠／土方エミリ／藤⽥ニコル／ブリッジマン遊七／森日菜美／⼭下美⽉／⼭本望叶／ゆうちゃみ 他
＜MEN’S NON-NO MODEL＞
中田圭祐／中川大輔／鈴木仁／鈴鹿央士／豊田裕大／高橋璃央／小方蒼介／栄莉弥／鈴々木響／高橋大翔※「高」は正式には「はしごだか」／野村康太／四坂亮翔／松井大奈／海谷遠音／石川愛大／嵐翔真／籠宮壮太朗／松岡光／高橋紅輝※「高」は正式には「はしごだか」／他
＜GUEST＞※五十音順
内⽥⾦吾／小川史記（BUDDiiS）／志賀李玖／藤岡真威⼈／もーりーしゅーと／吉澤要⼈（原因は⾃分にある。）他
＜ARTIST＞※五十音順
NCT WISH／STARGLOW／ONE N’ ONLY／他
＜MC＞
山里亮太（南海キャンディーズ）／森香澄／他
【Not Sponsored 記事】
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◆STARGLOW「ガルアワ」初出演
アーティストには、BMSG主催のオーディション『THE LAST PIECE』から誕生した5人組ダンス＆ボーカルグループSTARGLOWが決定。2026年1月のデビュー直後から、イギリスの世界的音楽総合メディア『NME』が発表した、「2026年注目すべき新人アーティスト100組」に日本から唯一選出されるなど、大きな話題を呼んだSTARGLOW。その後も2ndシングル『USOTSUKI』では、Billboard JAPAN Hot 100 2位を獲得したほか、『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』にて「最優秀ニュー・アーティスト賞」と「ラジオ特別賞 Radio Rising Artist of the Year」の2部門でノミネート。さらに、8月にはデビューから約6ヶ月という異例の速さでのアリーナ公演を開催するなど、今勢いに乗る新星グループが初出演となるGirlsAwardでパフォーマンスを披露し、観客を魅了しする。
◆藤田ニコル・山下美月らも出演決定
ランウェイには、モデル・タレントとして様々な分野で活躍し、今年5月に第一子を出産したことでも話題の藤田ニコル、映画『キングダム 魂の決戦』への出演や舞台『成瀬は天下を取りにいく』の主演など俳優として存在感を発揮する山下美月、「美しすぎる家族」として注目を集め、父・藤岡弘、とのCMや雑誌共演でも大きな反響を呼んでいる天翔愛、藤岡真威人、天翔天音、アイドルグループ・原因は自分にある。のメンバーで、ドラマ主演を務めるなど俳優としても活躍する吉澤要人らが登場し、会場を盛り上げる。（modelpress編集部）
◆Rakuten GirlsAward 2026 AUTUMN／WINTER 開催概要
［日時］2026年9月26日（土）開場13：00／開演14：30（予定）
［会場］幕張メッセ1〜3ホール （住所：千葉県千葉市美浜区中瀬2−1）
［出演者］秋⽥汐梨／有坂心花／稲垣来泉／王林／大友花恋／梶原叶渚／加藤栞／香音／川口ゆりな／黒瀬ひな／小林由依／小室安未／雑賀サクラ／佐藤和奏／鈴木ゆうか／田鍋梨々花／鶴嶋乃愛／天翔愛／天翔天⾳／トラウデン直美／なえなの／那須ほほみ／西川愛莉／生見愛瑠／土方エミリ／藤⽥ニコル／ブリッジマン遊七／森日菜美／⼭下美⽉／⼭本望叶／ゆうちゃみ 他
＜MEN’S NON-NO MODEL＞
中田圭祐／中川大輔／鈴木仁／鈴鹿央士／豊田裕大／高橋璃央／小方蒼介／栄莉弥／鈴々木響／高橋大翔※「高」は正式には「はしごだか」／野村康太／四坂亮翔／松井大奈／海谷遠音／石川愛大／嵐翔真／籠宮壮太朗／松岡光／高橋紅輝※「高」は正式には「はしごだか」／他
＜GUEST＞※五十音順
内⽥⾦吾／小川史記（BUDDiiS）／志賀李玖／藤岡真威⼈／もーりーしゅーと／吉澤要⼈（原因は⾃分にある。）他
＜ARTIST＞※五十音順
NCT WISH／STARGLOW／ONE N’ ONLY／他
＜MC＞
山里亮太（南海キャンディーズ）／森香澄／他
【Not Sponsored 記事】