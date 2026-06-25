「青山コンテスト2026」ミスファイナリスト発表【プロフィール】
【モデルプレス＝2026/06/25】6月25日、「青山コンテスト2026」のミスファイナリスト6人が発表された。
【写真】昨年度のミス青山
本年度のテーマは「Re:Born」。“ほどいてもまた結び直せるリボン”を象徴に、過去の経験を受け入れ、新たな一歩を踏み出す若者たちの挑戦を応援するコンテストとして開催する。選出されたファイナリストは、2026年10月24日に渋谷ヒカリエヒカリエホール・ホールAにて開催されるフィナーレまで、SNSでの情報発信やイベント出演など多岐にわたる活動を通じて、自身の魅力を発信する。フィナーレ当日には、これまでの活動を踏まえてグランプリが決定する。
本コンテストは、2025年に50周年を迎えた歴史ある大学コンテストであり、長年「ミス・ミスター青山コンテスト」として親しまれてきた。2026年より名称を「青山コンテスト」へ変更し新たな形へと進化している。これまでの歴史の中で、数多くのアナウンサーやタレント・モデルなどを輩出してきた。2025年度ミスグランプリは野田さつきで、これまでのコンテスト出身者には、滝川クリステル（フリーアナウンサー）、江藤愛（TBSアナウンサー）、田中みな実（フリーアナウンサー・女優）、山賀琴子（元女優・インフルエンサー）、中村麻美（アパレルブランドディレクター）、井上清華（フジテレビアナウンサー）、ヴァッツ美良（元E-girls・モデル）、井⼝綾子（タレント）、新田さちか（女優・タレント）などがいる。（modelpress編集部）
学部学科：経営学部経営学科
学年：2年
身長：150cm
生年月日：2005年12月9日
出身：東京都
趣味：アイドル鑑賞、旅行、バーの開拓
特技：アイスを沢山食べる、ダンス、友達作り
将来の夢：アナウンサー
意気込み：常に感謝を忘れず、この貴重な機会を楽しみつくしたいです！No.1らしく、皆様の一番を目指して精一杯頑張ります！
学部学科：文学部英米文学科
学年：2年
身長：166cm
生年月日：2007年3月12日
出身：東京都
趣味：ピアノ、テニス、卓球、人をクスッと笑わせること
特技：一輪車
将来の夢：アナウンサー
意気込み：憧れの「青山コンテスト」に出場することができてドキドキとワクワクが止まりません！これから、発信を通じてみなさんに沢山の笑顔と元気をお届けします！応援よろしくお願いします！
学部学科：文学部史学科
学年：2年生
身長：161.5cm
生年月日：2006年12月14日
出身：福島県
趣味特技：銭湯巡り、映画鑑賞
将来の夢：アイドル、俳優
意気込み：どんな結果でも、自分に胸を張れるように挑みます。誰かの期待ではなく、自分の意思でここに立っています。この一歩を、自分の未来につなげます。
学部学科：教育人間科学部教育学科
学年：4年
身長：158cm
生年月日：2004年5月20日
出身：愛知県
趣味特技：バスケ、ゴルフ、アクロバット、ごはん巡り、旅行
将来の夢：キャスター、リポーター、タレント
意気込み：素敵な出会いを大切に、自分らしく楽しみながら挑戦していきます！皆さんの日常を少しでも明るくできる存在になれたら嬉しいです。最後まで応援していただけたら嬉しいです。
学部学科：経営学部経営学科
学年：2年
身長：159.2cm
生年月日：2006年5月20日
出身：千葉県
趣味：写真、練り切り作り
特技：茶道、ダンス
将来の夢：雑誌モデル、アナウンサー
意気込み：私のことを好きになっていただいた皆さんに絶対に後悔の無いように精一杯頑張りますので応援よろしくお願いします！
学部学科：コミュニティ人間科学部コミュニティ人間科学科
学年：3年
身長：159cm
生年月日：2006年3月16日
出身：東京都
趣味：カフェ巡り
特技：チアダンス、リーディング、大食い
将来の夢：アナウンサー、モデル、タレント
意気込み：何もかもが初めての挑戦ですが、このミスコンを通して自分の可能性を広げられるよう、一つひとつ全力で頑張ります！応援よろしくお願いいたします！
コンテスト名称：青山コンテスト2026
主催：青山コンテスト実行委員会
特別協力：TGC CAMPUS
投票開始日時：2026年7月1日（水）13時
フィナーレ日程：2026年10月24日（土）
フィナーレ会場：渋谷ヒカリエヒカリエホール ホールA
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【写真】昨年度のミス青山
◆「青山コンテスト2026」とは？
本年度のテーマは「Re:Born」。“ほどいてもまた結び直せるリボン”を象徴に、過去の経験を受け入れ、新たな一歩を踏み出す若者たちの挑戦を応援するコンテストとして開催する。選出されたファイナリストは、2026年10月24日に渋谷ヒカリエヒカリエホール・ホールAにて開催されるフィナーレまで、SNSでの情報発信やイベント出演など多岐にわたる活動を通じて、自身の魅力を発信する。フィナーレ当日には、これまでの活動を踏まえてグランプリが決定する。
◆Entry No.1 岩永莉子（いわなが・りこ）
学部学科：経営学部経営学科
学年：2年
身長：150cm
生年月日：2005年12月9日
出身：東京都
趣味：アイドル鑑賞、旅行、バーの開拓
特技：アイスを沢山食べる、ダンス、友達作り
将来の夢：アナウンサー
意気込み：常に感謝を忘れず、この貴重な機会を楽しみつくしたいです！No.1らしく、皆様の一番を目指して精一杯頑張ります！
◆Entry No.2 安江唯（やすえ・ゆい）
学部学科：文学部英米文学科
学年：2年
身長：166cm
生年月日：2007年3月12日
出身：東京都
趣味：ピアノ、テニス、卓球、人をクスッと笑わせること
特技：一輪車
将来の夢：アナウンサー
意気込み：憧れの「青山コンテスト」に出場することができてドキドキとワクワクが止まりません！これから、発信を通じてみなさんに沢山の笑顔と元気をお届けします！応援よろしくお願いします！
◆Entry No.3 長谷川百々花（はせがわ・ももか）
学部学科：文学部史学科
学年：2年生
身長：161.5cm
生年月日：2006年12月14日
出身：福島県
趣味特技：銭湯巡り、映画鑑賞
将来の夢：アイドル、俳優
意気込み：どんな結果でも、自分に胸を張れるように挑みます。誰かの期待ではなく、自分の意思でここに立っています。この一歩を、自分の未来につなげます。
◆Entry No.4 原田莉々華（はらだ・りりか）
学部学科：教育人間科学部教育学科
学年：4年
身長：158cm
生年月日：2004年5月20日
出身：愛知県
趣味特技：バスケ、ゴルフ、アクロバット、ごはん巡り、旅行
将来の夢：キャスター、リポーター、タレント
意気込み：素敵な出会いを大切に、自分らしく楽しみながら挑戦していきます！皆さんの日常を少しでも明るくできる存在になれたら嬉しいです。最後まで応援していただけたら嬉しいです。
◆Entry No.5 浜野奏（はまの・かなで）
学部学科：経営学部経営学科
学年：2年
身長：159.2cm
生年月日：2006年5月20日
出身：千葉県
趣味：写真、練り切り作り
特技：茶道、ダンス
将来の夢：雑誌モデル、アナウンサー
意気込み：私のことを好きになっていただいた皆さんに絶対に後悔の無いように精一杯頑張りますので応援よろしくお願いします！
◆Entry No.6 谷口ゆな（たにぐち・ゆな）
学部学科：コミュニティ人間科学部コミュニティ人間科学科
学年：3年
身長：159cm
生年月日：2006年3月16日
出身：東京都
趣味：カフェ巡り
特技：チアダンス、リーディング、大食い
将来の夢：アナウンサー、モデル、タレント
意気込み：何もかもが初めての挑戦ですが、このミスコンを通して自分の可能性を広げられるよう、一つひとつ全力で頑張ります！応援よろしくお願いいたします！
◆「青山コンテスト2026」開催概要
コンテスト名称：青山コンテスト2026
主催：青山コンテスト実行委員会
特別協力：TGC CAMPUS
投票開始日時：2026年7月1日（水）13時
フィナーレ日程：2026年10月24日（土）
フィナーレ会場：渋谷ヒカリエヒカリエホール ホールA
【Not Sponsored 記事】