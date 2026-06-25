「青山コンテスト2026」ミスターファイナリスト発表【プロフィール】
【モデルプレス＝2026/06/25】6月25日、「青山コンテスト2026」のミスターファイナリスト6人が発表された。
【写真】昨年度のミスター青山
本年度のテーマは「Re:Born」。“ほどいてもまた結び直せるリボン”を象徴に、過去の経験を受け入れ、新たな一歩を踏み出す若者たちの挑戦を応援するコンテストとして開催する。選出されたファイナリストは、2026年10月24日に渋谷ヒカリエヒカリエホール・ホールAにて開催されるフィナーレまで、SNSでの情報発信やイベント出演など多岐にわたる活動を通じて、自身の魅力を発信する。フィナーレ当日には、これまでの活動を踏まえてグランプリが決定する。
本コンテストは、2025年に50周年を迎えた歴史ある大学コンテストであり、長年「ミス・ミスター青山コンテスト」として親しまれてきた。2026年より名称を「青山コンテスト」へ変更し新たな形へと進化している。これまでの歴史の中で、数多くのアナウンサーやタレント・モデルなどを輩出してきた。2025年度ミスターグランプリは隈部飛鵬で、全国ミスターキャンパスの中から日本一のミスターキャンパスを決める「MR OF MR CAMPUS CONTEST 2026」にてグランプリを獲得した。（modelpress編集部）
学部学科：教育人間科学部教育学科
学年：3年
身長：176cm
生年月日：2005年6月13日
出身：神奈川県
趣味特技：サッカー、スキー、映画鑑賞、読書
将来の夢：笑顔を届けられる存在
意気込み：「挑戦することの素晴らしさ」を、私自身の姿を通して多くの方に伝えたくて出場を決意しました。これまで培ってきた強みと個性を武器に、堂々とステージに立ちます。見てくださる方に少しでも勇気やポジティブなエネルギーを届けられるよう、全力で駆け抜けます。
学部学科：経済学部経済学科
学年：3年
身長：178cm
生年月日：2005年10月18日
出身：埼玉県
趣味特技：美容、バスケ
将来の夢：美容インフルエンサー
意気込み：自分の長所である向上心を武器に、さまざまなことへ果敢に挑戦していきたいと思っています！最後まで全力で走り切るので、応援よろしくお願いします。
学部学科：経営学部経営学科
学年：2年
身長：173cm
生年月日：2006年4月11日
出身：東京都
趣味特技：野球、スキー、古着巡り、ドライブ、旅行、HIPHOP
将来の夢：雑誌モデル、俳優、CM出演、アパレルブランドの立ち上げ
意気込み：コンテストを通じて自分自身の可能性を広げ、応援してくださる方々に恩返しができるよう、何事にも全力で挑戦していきます！応援よろしくお願いします！
学部学科：経済学部経済学科
学年：3年
身長：174cm
生年月日：2004年11月30日
出身：東京都
趣味特技：読書、バスケ
将来の夢：カフェバー開業
意気込み：俺は自分のやりたいように生きてる。自分の人生くらい自分が一番本気で向き合いたい。本活動を通じて、その姿を見せ続けます。
学部学科：文学部フランス文学科
学年：4年生
身長：169cm
生年月日：2004年10月4日
出身：神奈川県
趣味：サッカー、映画・ドラマを見ること、カフェ巡り、ファッション、美容
特技：サッカー、ダンス、絵を描く、プレゼント選び、フランス語、人のいい所を見つけること
将来の夢：俳優、タレント
意気込み：自分らしさを大切に、一つひとつの経験を力に変えながら挑戦していきます。成長した姿をお見せできるよう精一杯頑張ります！
学部学科：総合文化政策学部総合文化政策学科
学年：4年
身長：181cm
生年月日：2004年8月24日
出身：東京都
趣味特技：サッカー、スノボ、旅行、自然界隈、カラオケ、料理、筋トレ、運転
将来の夢：モデル、仮面ライダー
意気込み：サッカーで鍛えたフィジカルとメンタルで、何事にも妥協せず、全力で走り続けます。自分に限界はありません。
コンテスト名称：青山コンテスト2026
主催：青山コンテスト実行委員会
特別協力：TGC CAMPUS
投票開始日時：2026年7月1日（水）13時
フィナーレ日程：2026年10月24日（土）
フィナーレ会場：渋谷ヒカリエヒカリエホール ホールA
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【写真】昨年度のミスター青山
◆「青山コンテスト2026」とは？
本年度のテーマは「Re:Born」。“ほどいてもまた結び直せるリボン”を象徴に、過去の経験を受け入れ、新たな一歩を踏み出す若者たちの挑戦を応援するコンテストとして開催する。選出されたファイナリストは、2026年10月24日に渋谷ヒカリエヒカリエホール・ホールAにて開催されるフィナーレまで、SNSでの情報発信やイベント出演など多岐にわたる活動を通じて、自身の魅力を発信する。フィナーレ当日には、これまでの活動を踏まえてグランプリが決定する。
◆Entry No.1 金子大輝（かねこ・だいき）
学部学科：教育人間科学部教育学科
学年：3年
身長：176cm
生年月日：2005年6月13日
出身：神奈川県
趣味特技：サッカー、スキー、映画鑑賞、読書
将来の夢：笑顔を届けられる存在
意気込み：「挑戦することの素晴らしさ」を、私自身の姿を通して多くの方に伝えたくて出場を決意しました。これまで培ってきた強みと個性を武器に、堂々とステージに立ちます。見てくださる方に少しでも勇気やポジティブなエネルギーを届けられるよう、全力で駆け抜けます。
◆Entry No.2 星野陸（ほしの・りく）
学部学科：経済学部経済学科
学年：3年
身長：178cm
生年月日：2005年10月18日
出身：埼玉県
趣味特技：美容、バスケ
将来の夢：美容インフルエンサー
意気込み：自分の長所である向上心を武器に、さまざまなことへ果敢に挑戦していきたいと思っています！最後まで全力で走り切るので、応援よろしくお願いします。
◆Entry No.3 山田直斗（やまだ・なおと）
学部学科：経営学部経営学科
学年：2年
身長：173cm
生年月日：2006年4月11日
出身：東京都
趣味特技：野球、スキー、古着巡り、ドライブ、旅行、HIPHOP
将来の夢：雑誌モデル、俳優、CM出演、アパレルブランドの立ち上げ
意気込み：コンテストを通じて自分自身の可能性を広げ、応援してくださる方々に恩返しができるよう、何事にも全力で挑戦していきます！応援よろしくお願いします！
◆Entry No.4 中野友斗（なかの・ゆうと）
学部学科：経済学部経済学科
学年：3年
身長：174cm
生年月日：2004年11月30日
出身：東京都
趣味特技：読書、バスケ
将来の夢：カフェバー開業
意気込み：俺は自分のやりたいように生きてる。自分の人生くらい自分が一番本気で向き合いたい。本活動を通じて、その姿を見せ続けます。
◆Entry No.5 齊藤伶央（さいとう・れお）
学部学科：文学部フランス文学科
学年：4年生
身長：169cm
生年月日：2004年10月4日
出身：神奈川県
趣味：サッカー、映画・ドラマを見ること、カフェ巡り、ファッション、美容
特技：サッカー、ダンス、絵を描く、プレゼント選び、フランス語、人のいい所を見つけること
将来の夢：俳優、タレント
意気込み：自分らしさを大切に、一つひとつの経験を力に変えながら挑戦していきます。成長した姿をお見せできるよう精一杯頑張ります！
◆Entry No.6 橋本大凱（はしもと・たいが）
学部学科：総合文化政策学部総合文化政策学科
学年：4年
身長：181cm
生年月日：2004年8月24日
出身：東京都
趣味特技：サッカー、スノボ、旅行、自然界隈、カラオケ、料理、筋トレ、運転
将来の夢：モデル、仮面ライダー
意気込み：サッカーで鍛えたフィジカルとメンタルで、何事にも妥協せず、全力で走り続けます。自分に限界はありません。
◆「青山コンテスト2026」開催概要
コンテスト名称：青山コンテスト2026
主催：青山コンテスト実行委員会
特別協力：TGC CAMPUS
投票開始日時：2026年7月1日（水）13時
フィナーレ日程：2026年10月24日（土）
フィナーレ会場：渋谷ヒカリエヒカリエホール ホールA
【Not Sponsored 記事】