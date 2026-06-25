フォロワー72万超のインフルエンサー乃真ゆの、1st写真集で過去最大の大胆露出！お渡し会やパネル展の開催も発表

SNS総フォロワー数72万人超え！ グラビア系インフルエンサー“溺れるボディ”乃真ゆのが悩殺ボディのすべてを解禁！ 1st写真集『ゆのに溺れて』を2026年8月17日（月）に発売！

乃真ゆの1st写真集『ゆのに溺れて』が8月17日発売！バリ島で魅せる初の手ブラ＆限定特典も

株式会社KADOKAWAは、SNS総フォロワー数72万人を超えるグラビアアイドル・乃真ゆのの1st写真集『ゆのに溺れて』を2026年8月17日（月）に発売する。

撮影はインドネシア・バリ島で行われ、開放的なヴィラを貸し切って敢行。本人が「初めての手ブラにも挑戦し、“今までで一番大胆に”シャワールームでガラスに身体を押し付けた撮影にも挑戦しました」と語る通り、見る人を喜ばせるこだわりが詰まった一冊だ。表紙には、下着のままシャワーを浴びる濡れ髪カットが選ばれた。

乃真ゆの （C）KADOKAWA PHOTO／田川雄一

先行カットとして、エスニック柄ワンピース、ブルーのTバック、花柄エプロン風ランジェリー、手ブラカット、ブラックのオープンヒップ衣装、白シャツ×ストッキングのOL風など計6枚が公開。本編ではほぼ全裸に近い状態の、大胆なカットが連続する。

乃真ゆの （C）KADOKAWA PHOTO／田川雄一

「Amazon」および大阪の「TSUTAYA EBISUBASHI」では限定生写真付き特典を用意。高画質PDF特典付きの電子版も同時発売される。

発売を記念し、都内でお渡し会イベントを開催予定（詳細は本人のSNSで告知）。また、「TSUTAYA EBISUBASHI」では8月17日（月）～8月30日（日）にパネル展が実施され、抽選でサイン入りパネルが当たるキャンペーンも行われる。

乃真ゆの （C）KADOKAWA PHOTO／田川雄一

乃真ゆのさん コメント

私のずっと目標であった“写真集を出すこと”。

人生初の海外、そして人生初の写真集。

本当に夢を叶えることができて幸せです。

初めての手ブラにも挑戦しましたし、“今までで一番大胆に”、

シャワールームでガラスに身体を押し付ける撮影にも挑戦しました。

表紙には、下着のままシャワーを浴びるシーンを選びました。

濡れた髪と水滴のついた肌を、じっくり見てほしいです。

ページをめくるたびに新しい私に出会えるような写真集になったと思います。

私のすべてを詰め込みました。

たくさんの方に見ていただけたらうれしいです。

乃真ゆの （C）KADOKAWA PHOTO／田川雄一

【プロフィール】

乃真ゆの（のま・ゆの）

1999年11月20日生まれ。熊本県出身。

2025年より本格的にグラビアモデルとして活動開始。

現在はグラビア系インフルエンサーとして活動中。

Instagram：@nomayuno1120

X：@nomayuno1120

TikTok（福岡マン名義）：＠nomayuno1120

乃真ゆの （C）KADOKAWA PHOTO／田川雄一

購入特典・イベント情報

【Amazon.co.jp 限定特典】

生写真1枚付き

JANコード：4534993327197

https://www.amazon.co.jp/dp/B0H4VLBH2S

※特典はなくなり次第終了

乃真ゆの （C）KADOKAWA PHOTO／田川雄一

大阪【TSUTAYA EBISUBASHI パネル展】

2026年8月17日（月）～2026年8月30日（日）

https://store.shopping.yahoo.co.jp/tsutaya-ebisubashi-n/nomayuno1st.html

https://ameblo.jp/tsutaya-4900/entry-12969847327.html

店舗購入は特典生写真1枚付き

※特典はなくなり次第終了

乃真ゆの （C）KADOKAWA PHOTO／田川雄一

【電子版】

アザーカット（1枚）PDFデータ配信付き

発売日である2026年8月17日（月）からAmazonほか各ストアで販売

乃真ゆの （C）KADOKAWA PHOTO／田川雄一

画像クレジット：（C）KADOKAWA PHOTO／田川雄一