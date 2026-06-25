フォロワー72万超のインフルエンサー乃真ゆの、1st写真集で過去最大の大胆露出！お渡し会やパネル展の開催も発表
SNS総フォロワー数72万人超え！ グラビア系インフルエンサー“溺れるボディ”乃真ゆのが悩殺ボディのすべてを解禁！ 1st写真集『ゆのに溺れて』を2026年8月17日（月）に発売！
乃真ゆの1st写真集『ゆのに溺れて』が8月17日発売！バリ島で魅せる初の手ブラ＆限定特典も
株式会社KADOKAWAは、SNS総フォロワー数72万人を超えるグラビアアイドル・乃真ゆのの1st写真集『ゆのに溺れて』を2026年8月17日（月）に発売する。
撮影はインドネシア・バリ島で行われ、開放的なヴィラを貸し切って敢行。本人が「初めての手ブラにも挑戦し、“今までで一番大胆に”シャワールームでガラスに身体を押し付けた撮影にも挑戦しました」と語る通り、見る人を喜ばせるこだわりが詰まった一冊だ。表紙には、下着のままシャワーを浴びる濡れ髪カットが選ばれた。
先行カットとして、エスニック柄ワンピース、ブルーのTバック、花柄エプロン風ランジェリー、手ブラカット、ブラックのオープンヒップ衣装、白シャツ×ストッキングのOL風など計6枚が公開。本編ではほぼ全裸に近い状態の、大胆なカットが連続する。
「Amazon」および大阪の「TSUTAYA EBISUBASHI」では限定生写真付き特典を用意。高画質PDF特典付きの電子版も同時発売される。
発売を記念し、都内でお渡し会イベントを開催予定（詳細は本人のSNSで告知）。また、「TSUTAYA EBISUBASHI」では8月17日（月）～8月30日（日）にパネル展が実施され、抽選でサイン入りパネルが当たるキャンペーンも行われる。
乃真ゆのさん コメント
【プロフィール】
乃真ゆの（のま・ゆの）
1999年11月20日生まれ。熊本県出身。
2025年より本格的にグラビアモデルとして活動開始。
現在はグラビア系インフルエンサーとして活動中。
Instagram：@nomayuno1120
X：@nomayuno1120
TikTok（福岡マン名義）：＠nomayuno1120
購入特典・イベント情報
【Amazon.co.jp 限定特典】
生写真1枚付き
JANコード：4534993327197
https://www.amazon.co.jp/dp/B0H4VLBH2S
※特典はなくなり次第終了
大阪【TSUTAYA EBISUBASHI パネル展】
2026年8月17日（月）～2026年8月30日（日）
https://store.shopping.yahoo.co.jp/tsutaya-ebisubashi-n/nomayuno1st.html
https://ameblo.jp/tsutaya-4900/entry-12969847327.html
店舗購入は特典生写真1枚付き
※特典はなくなり次第終了
【電子版】
アザーカット（1枚）PDFデータ配信付き
発売日である2026年8月17日（月）からAmazonほか各ストアで販売
画像クレジット：（C）KADOKAWA PHOTO／田川雄一