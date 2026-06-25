文化放送は２５日、ＡＫＢ４８から２３日に契約を解除された花田藍衣がパーソナリティーを務める「ＡＫＢ４８伊藤百花と花田藍衣のひと“花”咲かせたいっ！」（水曜・深夜１時）から降板することを発表した。

「『ＡＫＢ４８伊藤百花と花田藍衣のひと“花”咲かせたいっ！』７月以降の放送に関するお知らせ」と題したタイトルで、同局は「この度、番組パーソナリティを務める花田藍衣さんが、諸般の事情により当番組を降板することとなりました」と報告。「いつも番組を楽しみにしてくださっているリスナーの皆様へ、突然のご報告となりましたことを深くお詫び申し上げます」とした。

番組名については「７月以降の放送につきましては、番組タイトルを『ＡＫＢ４８伊藤百花のひと“花”咲かせたいっ！』に変更し、お届けいたします」と説明。出演者に関しては「パーソナリティの伊藤百花さんを中心に、同期の１９期生・奥本カイリさん、川村結衣さんの２名が交代でゲストとして登場いたします。なお、ゲストの出演は不定期（各回ごとに異なる形）となります」と明かした。

花田をめぐっては２３日に、ＡＫＢ４８を運営する株式会社ＤＨが、花田の契約解除を発表。禁止事項に抵触し、花田本人から話し合いを拒絶されたため、契約解除に至ったと説明していた。