◇インターリーグ ドジャース4−3ツインズ（2026年6月24日 ミネアポリス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が24日（日本時間25日）、敵地でのツインズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。投げては6回5安打3失点、8奪三振の力投で8勝目をつかみ、打者としても3回の第2打席で反撃の適時打を放つなど2安打で逆転勝利に貢献した。試合後、デーブ・ロバーツ監督（54）はバッテリーの“修正力”を評価した。

この日は大谷の相棒として25歳捕手、ラッシングがバッテリーを組んだ。ただ、1−0の2回、1死満塁のピンチを招くと、9番・クライドラーへの初球、内角直球を投じたが捕手・ラッシングが捕り損ね、捕逸で三塁走者の生還を許した。その瞬間、大谷は思わず天を見上げ不服そうな表情を見せ、ラッシングとマウンド付近でコミュニケーションを交わし、改めて確認する姿があった。

1死二、三塁で仕切り直しとなったもののクライドラーには中前適時打を浴び、2者生還。一気に3点を失い逆転を許した。続くラーナックを空振り三振に仕留め、この回を終えたもののベンチに戻る際、唇をかみ、悔しそうだった。

3回以降は大谷がピッチコムを使って配球をラッシングに伝えて修正を図り、6回まで粘り、6回3失点だった。

試合後、ロバーツ監督は「序盤は2人の息が合っていなかった。お互いにフラストレーションを抱えているのが見て取れた」と回想。「マーク（プライアー投手コーチ）がマウンドに行って落ち着かせ、2人を同じ方向に向かせようとしたのは良かった」とプライアー投手コーチを含めバッテリーで話し合ったことで改善できたとした。

バッテリーの息が合わなかったことについては「試合前に投手コーチたちと話した内容や、実際の試合で見えてくるものがある。速球をどこに使うか、スプリットをいつ使うか、そういうこと」と事前ミーティングと実際の試合で起きていることの相違から生まれたとし「どの捕手と投手でも常に完璧に息が合うわけではない。それが野球というもの。お互いに歩み寄って共通点を見つけ、同じ考えを持てるよう努力しなければならない」とロバーツ監督。

だからこそ「先ほども言ったように、3回以降は非常に良かった。とてもスムーズだった」と2人が歩み寄った結果、バッテリーとして修正し、3回以降は無失点で立ち直れたと語った。