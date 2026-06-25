元サッカー日本代表DFの田中マルクス闘莉王氏（45）が25日までに、自身のインスタグラムを更新。レジェンドとの2ショット写真が反響を呼んでいる。

闘莉王氏は「尊敬するラモスさんです」と書き出し、サッカー元日本代表のラモス瑠偉氏との2ショット写真をアップ。「久々でしたが、最高に盛り上がりました」とし、「大病を乗り越えたブラジルと日本代表のレジェンド、お元気そうで嬉しかったです また会いたいです！」とつづった。

昨年2月、ステージ3の直腸がんを患っていることが判明したラモス氏。25回の放射線治療と抗がん剤治療後の同7月には7時間半に及ぶ手術で直腸の一部を切除し、人工肛門を造設。体重は一時約20キロも減ったが、10月に人工肛門を取り除く手術を受け、治療は終了。現在は寛解に向かっている状態で経過観察を続けている。

そのためこの投稿にフォロワーからは「レジェンド」「最高だ！」「ラモスさん大好きです」「日本が誇る闘将＆闘将」「ラモちゃん元気そうで良かった」「ラモスさんと一緒に共闘します」などの声が集まった。