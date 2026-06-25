OSK日本歌劇団のトップスター翼和希（つばさ・かずき）が25日、大阪市内でミュージカル「幸村を討て」（8月27〜30日、大阪・ナレッジシアター）の制作発表に出席した。

同作は直木賞作家、今村翔吾氏（42）の同名小説を初めてミュージカル化するもので、翼は幸村と徳川家康の2役に挑む。下級生のころから、この2つの役に憧れを抱いていたという翼は「夢がかなったようでとてもうれしい」と笑顔も弾けた。

銀髪に鋭い笑みを浮かべる「家康」、赤をベースにした情熱的な「幸村」と対照的なビジュアルも公開し、翼は「家康は静で、幸村は動。ビジュアルも本当にこだわりたかったので、ポスター撮影の時も家康のために眉毛も脱色して挑みました」と胸を張った。

ただ、ひとつ不安なのは長ゼリフ。演出の北林佐和子氏によると「一番長いのですと400字詰め原稿用紙で3ページぐらい。そこに動きも付きますから」。それでも翼は「ヤル気に満ちあふれていますので！期待していてください」と豪快に笑い飛ばし「幸村が真田家を大事にしたように、私もOSKをとてもとても大事にしているので、おこがましくも自身と重ね合わせています」などと力を込め熱演を誓った。