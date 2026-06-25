人気バンド「back number」は公式サイトなどを通じ、全国ツアー「Grateful Yesterdays Tour 2026」の熊本公演について、台風接近に伴う開催可否について報告。25日12時50分時点では開催を予定しているが、来場できないファンについてはチケットの払い戻しに応じると発表した。

「back number」は27日と28日に熊本「えがお健康スタジアム」で公演を予定していた。現在、台風7号は沖縄の南から北上。26日にかけて暴風域を伴い南西諸島へ接近し、27日は西日本から東日本の太平洋側へ迫る恐れがある。

公式は「6月27日(土)・28日(日)熊本えがお健康スタジアム公演は開催を予定しております。万が一、今後の天候悪化により公演の開催内容に変更が生じる場合は、改めてお知らせいたします」と報告。

また「台風7号の影響による公共交通機関の運休等によりご来場ができないお客様につきましては、6月27日（土）・28日（日）共にチケット代金の払い戻しをいたします。払い戻しの詳細につきましては、準備が整い次第、公式ホームページ及び公式Xにてお知らせいたしますので、お持ちのチケットは【未使用】のまま保管いただきますようお願いいたします」と呼びかけ、「公演を楽しみにお待ちいただいておりますお客様には、ご心配をおかけしておりますこと、また、開催判断のお知らせまでお時間を頂きましたことを深くお詫び申し上げます」とした。