◇W杯北中米大会1次リーグA組 メキシコ 3―0 チェコ（2026年6月24日 メキシコ市）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグC組最終第3戦が24日（日本時間25日）に行われ、既に首位での決勝トーナメント進出を決めている開催国のメキシコ（FIFAランク14位）が、チェコ（同40位）を3―0で下した。初戦の南アフリカ、第2戦の韓国に続いてチェコにも3試合連続完封勝利。圧巻の成績で1次リーグを終えた。

2点リードの後半33分からは、同国のレジェンド守護神でW杯6大会連続代表のオチョア（AELリマソル）が出場を果たした。総立ちの観客に迎え入れられたGKは、追加タイムにロングボールでダメ押し点も演出。試合後はチームメートの手で4度宙を舞った。

試合後、元日本代表指揮官のアギーレ監督は、インタビュアーに「この試合にタイトルをつけるとしたら？」と問われ「メモ（ギジェルモの愛称）・オチョアの夜」と返答。ピッチに向かう40歳に「これだけの愛情を受けるに値する選手だ」と伝えて送り出したことも明かした。

3度目の自国開催のW杯で最高のスタートを切り、指揮官は感極まる表情を見せた。自身が現役時代に自国開催のW杯でベスト8入りを果たしてから40年。「40年前にも似たような場にいたけれど、今の私はネクタイを締めているし、歳もとった。だからこそ、より深く心に沁みるんだ」としみじみと噛みしめた。