まさか、勝手に退出させた…？ いい大人のやることじゃないですよね。

出会ったころはキラキラしていたのに、服装も性格もガラリと変わってしまったママ友。一体なにが彼女をそうさせたのか。

そして力になれずヤキモキしているあいだにも、嫌がらせはエスカレートしてしまい…!?

>>【まんが】ママ友が豹変した理由

(ウーマンエキサイト編集部)