ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「みんなが羨ましい…私だけ不幸みたい」ママ友のネガティブ発言が止… 「みんなが羨ましい…私だけ不幸みたい」ママ友のネガティブ発言が止まらない！ まさかの追放宣言!? 「みんなが羨ましい…私だけ不幸みたい」ママ友のネガティブ発言が止まらない！ まさかの追放宣言!? 2026年6月25日 12時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ まさか、勝手に退出させた…？ いい大人のやることじゃないですよね。出会ったころはキラキラしていたのに、服装も性格もガラリと変わってしまったママ友。一体なにが彼女をそうさせたのか。そして力になれずヤキモキしているあいだにも、嫌がらせはエスカレートしてしまい…!?>>【まんが】ママ友が豹変した理由(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】ママ友が豹変した理由 「彼は私にゾッコンよ」挑発のひと言で発狂した女に さらに“本当の爆弾”を投下した…【裏切りには代償を Vol.147】 「もう一回買い直してきてちょうだい！」義母の命令にNOは許されない!? 地元有名企業の跡取り息子に嫁いだ現実