1988年4月に解散した伝説的ロックバンド、BOØWYの公式サイトが25日、更新。ボーカル氷室京介による名MC「ライブハウス武道館へようこそ！」が収録されている86年の「JUST A HERO TOUR」のデジタルリマスター音源が「令和の時代によみがえる」と発表した。

公式サイトは「日本のロック史に燦然と輝く、歴史的な初武道館公演から40年、あの伝説が2026年最新デジタルリマスタリングで令和の時代に蘇る」と前置きした上で「『“GIGS” JUST A HERO TOUR 1986 NAKED』の音源を、これまでにBOØWYの数々のアルバムのミキシングとマスタリング・エンジニアリングを手掛けた坂元達也氏が新たにリマスター。あの夜のパフォーマンス全19曲を2026年最新のデジタルリマスタリング音源で体感してください」と伝えた。

「全曲試聴のラストにはBOØWYに関する新情報が解禁されます」と続け「※本イベントはライブ映像配信ではありません。2026 REMASTER音源をYouTubeプレミア公開でお楽しみいただくリスニングイベントです。※アーカイブ配信の予定はございません」と補足した。

86年の「JUST A HERO TOUR」内の「IMAGE DOWN」の間奏中に放った「ライブハウス武道館へようこそ！ ここは東京だぜ！」はあまりにも有名。音源としては2つ存在。オーバーダビングを重ねた「オリジナル盤」と、2012年にリリースされた、未発表音源・映像を含む「完全版パッケージ」の2種類。今回は後者の「デジタルリマスタリング」となる。

メンバーはボーカル氷室のほか、ギター布袋寅泰、ベース松井常松、ドラム高橋まことの4人。