元モーニング娘。の飯田圭織（44）が25日、自身のインスタグラムを更新。前日に行われた、モーニング娘。’26牧野真莉愛（25）の卒業コンサートにサプライズでゲスト出演したことを報告した。

飯田は牧野に花束を贈呈した際の写真をアップ。「真莉愛らしいパワフルで楽しくて感動の卒業コンサートでした。モーニング娘。のデビュー曲『モーニングコーヒー』をイメージしたドレスを着てモーニング娘。として最後のステージに立った真莉愛の深い愛を感じました」とつづった。後輩の晴れ舞台を見守り「いつも美しくて、努力家で、パワフルな真莉愛。これからも真莉愛らしく楽しんでね！！モーニング娘。で居てくれてありがとう」と激励のメッセージを送った。

この投稿にファンからは「真莉愛ちゃんとお話しするときにいつもかおりんが好きな事を覚えていてくれて記憶力に脱帽してばかりでした」「この光景は本当に感慨深いものがあります」「ステージくると思わなかったのでびっくりしました」「とっても良いスピーチで感動しました」などと反響が寄せられた。

2人は先輩と後輩同士であり、ともにプロ野球日本ハムファイターズのファンで知られる。