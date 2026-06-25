A東京が川崎退団の飯田遼を獲得…今季はB1全試合出場「どんな課題にも果敢に挑戦していきます」

6月25日、アルバルク東京は、飯田遼と2026－27シーズンの選手契約を締結したことを発表した。契約期間は2027年6月30日まで。背番号は「17」に決まった。

長野県出身で現在31歳の飯田は、185センチ86キロのシューティングガード兼スモールフォワード。佐久長聖高校、拓殖大学を経て、2018年に信州ブレイブウォリアーズの特別指定選手としてBリーグでのキャリアをスタートさせた。その後は山形ワイヴァンズ、香川ファイブアローズを経て、2023－24シーズンから川崎ブレイブサンダースでプレー。

川崎在籍3年目となった今シーズンは、B1リーグ戦の全60試合に出場し、1試合平均16分43秒のプレータイムで4.9得点、0.9リバウンド、0.9アシストを記録した。3ポイント成功率は34.4パーセントだった。

契約発表に際し、飯田はクラブを通じて以下のようにコメントした。

「皆さんこんにちは！この度、アルバルク東京に加入させていただきます、飯田遼です。はじめに、僕にとって貴重なご縁をくださった、クラブ関係者の皆さまに心から感謝いたします。アルバルク東京のような素晴らしい組織の一員になれること、また、自分の新たな挑戦をアルバルク東京でできることを大変うれしく思います。自分の武器は3ポイントとディフェンスです。強みをさらに磨き、どんな課題にも果敢に挑戦していきます。何より、人として、選手として、毎日少しずつでも階段を登っていけるよう精進していきます。アルバルカーズの皆さん、毎試合、観に来てよかったと感じてもらえるよう、チームのために全力でプレーします！TOYOTA ARENA TOKYOというリーグ随一のアリーナで皆さんと共に戦えることを楽しみにしています！応援よろしくお願いします！」











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