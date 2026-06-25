徳島がアイザック・バッツを獲得…神戸との契約解除から1カ月、巨漢センターの新天地決定

6月25日、徳島ガンバロウズは、アイザック・バッツと2026－27シーズンの選手契約を締結したことを発表した。背番号は「5」に決まった。

アメリカ出身で現在37歳のバッツは、208センチ135キロの体格を誇るセンター。アパラチアン州立大学を経て、カナダやドイツでプレーしたのち、2014－15シーズンに兵庫ストークス（現：神戸ストークス）へ加入した。その後はシーホース三河、富山グラウジーズ、越谷アルファーズ、ファイティングイーグルス名古屋、名古屋ダイヤモンドドルフィンズを渡り歩いた。

神戸でプレーした2025－26シーズンは、主にスターターとしてB2リーグ戦60試合に出場。1試合平均24分19秒のプレータイム、7.5得点、9.6リバウンド、1.4アシスト、フィールドゴール成功率67.3パーセントを記録し、B2年間優勝に貢献した。シーズン終了後には、クラブと双方合意の上で契約を解除。5月22日付で自由交渉選手リストに公示されていた。

今回の契約発表に際して、バッツは次のようにコメントした。

「徳島のみなさん、こんにちは。素晴らしいシーズンになることを楽しみにしています。皆さんが楽しんでくださり、この街の誇りとなるようなチームを育てていきたいと思っています。皆様のご声援を心よりお待ちしております。近いうちにお会いしましょう！」





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