堀場製が高い、中東でエネルギートランジション分野に本格参入へ

堀場製作所<6856.T>が高い。同社はきょう、自社の製品を中東地域で代理販売してきたアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）のファンダ・サイエンティフィック・エキュイップメント・トレーディングの事業を買収することで合意したことを明らかにしており、これが買い手掛かりとなっているようだ。



買収完了は７月中となる見込みで、これを機に中東におけるエネルギートランジション（化石燃料に依存したエネルギー供給から再生可能エネルギーや低炭素エネルギーへの移行プロセス）分野に本格参入する方針。将来的にはＵＡＥを中東ビジネスのハブと位置づけ、同地域での売上高を２５年実績の約１３億円から３０年に３０億円へ引き上げるとしている。



出所：MINKABU PRESS