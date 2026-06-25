「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２５日正午現在でＬｉＮＫＸ<584A.T>が「買い予想数上昇」２位となっている。



ＬｉＮＫＸが２日連続ストップ高と急伸。同社は２３日に東証グロース市場に新規上場した直近ＩＰＯ銘柄。初値は公開価格７９０円を３６％上回る１０７５円だった。同社は金融分野を中心とした基幹システムなどのモダナイゼーション事業を展開。２６年６月期の経常利益は前期比９．３％増の３億６７００万円が予想されている。グロース市場改革の影響もあり、ＩＰＯ銘柄数が減少傾向にあるなか、同社株は値動きの軽さも注目され買い人気を集めている。



出所：MINKABU PRESS