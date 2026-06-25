【韓国】日本に帰化した運営者を送還も…「違法ウェブ漫画サイト」が摘発後も平然と生き残る“巧妙な手口”

韓国最大級の違法ウェブ漫画サイト「ニュートキ」が、運営者とみられる人物が韓国国内へ送還された後も新しいアドレスを配布して運営を続けている。

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『日曜新聞』の取材の結果、「ニュートキ」側は最近、利用者のインターネット通信を暗号化されたトンネルで転送する「WARP」を迂回接続の手段として案内していたことが確認された。

運営者がアドレスやサーバーを変更する従来の方法を超えて、利用者にまで遮断回避の仕組みを取り込ませた形だ。

法務部と文化体育観光部は6月11日、違法コウェブ漫画サイトを運営した疑いのある37歳の男を日本から韓国へ送還した。

男は2015年から2022年まで、有名漫画の著作物約1400作品を違法に掲載し、違法賭博の広告を誘致して犯罪収益を得ていた疑いがある。男は2017年に日本へ出国した後、2022年に日本国籍を取得していた。

男を「ニュートキ」の運営者と特定し、韓国への送還を求めてきた韓国漫画家協会や韓国ウェブトゥーン作家協会などの関連団体は今回の送還を歓迎した。業界からも、男の送還が違法流通網に大きな打撃を与えるだろうという期待の声が上がっていた。

しかし、「ニュートキ」をはじめとする違法ウェブ漫画サイトは、現在も平然と運営を続けている。

「代替アドレス」から「ミラーサイト」まで…深まる「ニュートキの穴」

韓国政府は男の送還に先立ち、先月11日に「ニュートキ」など著作権侵害サイト34カ所で初の緊急遮断命令を下した。

文化体育観光部長官がインターネットサービスプロバイダ（ISP）に直接アクセス遮断を命じることで、対応に要する期間は従来の週単位から日単位に短縮された。

問題は、緊急遮断が特定の構成アドレスに向かう韓国国内からの接続を制限するだけで、サイトのサーバーやコンテンツ自体を削除するわけではないという点だ。

緊急遮断命令以降も「ニュートキ」の新アドレスが共有されている（画像＝日曜新聞）

サーバーとデータが残っていれば、運営者は別のドメインを紐付けてサービスを再開することができる。

これまで「ニュートキ」などの違法ウェブ漫画サイトは、ドメインを変更する方法で取り締まりを逃れてきた。「newtoki1」「newtoki2」のようにブランド名の後ろの数字だけを変えるやり方だ。

ところが最近では、「ニュートキ」という名前とは無関係な文字列のアドレスまで使用していることが確認された。

従来の遮断リストから外れるだけでなく、アドレスを見ただけでは何のサイトかわかりにくくすることで、政府のモニタリングに捕捉される時期を遅らせている。こうして変更されたアドレスは、テレグラムを通じて利用者に随時告知されていた。

オリジナルと同一または類似のコンテンツを別のアドレスに複製した「ミラーサイト」も活用されていることが分かった。

特定のアドレスが遮断されても、他の複製サイトを通じてサービスを継続できるよう、接続経路をいくつも用意しているのだ。実際に緊急遮断が行われた後も、一部のミラーサイトはすぐには遮断されなかった。

これに加え、コンテンツ配信ネットワーク（CDN）を利用してオリジナルのサーバーを隠す手法も使われている。

CDNは、利用者に近いサーバーからコンテンツを代わりに配信することで接続速度を向上させ、トラフィックを分散する技術だ。違法サイトがサーバーの手前にCDNを配置すると、外部にはオリジナルサーバーの代わりにCDNサーバーのIPアドレスが露出する。

このため、実際のサーバーの位置を追跡したり、IP単位で遮断したりすることが困難になる。

利用者を巻き込んだ「WARP」…緊急遮断も打つ手なし

しかし、最近「ニュートキ」が利用者に案内した「WARP」はさらに一歩進んでいる。新しいアドレスを知らせるだけでなく、そのアドレスにすら接続できなくなった際、利用者が自分のスマートフォンやパソコンで直接使用できる迂回接続の手法まで提示したのだ。

韓国のISPは、違法サイトを遮断する際、接続の過程で明らかになるDNSやSNIの情報を活用する。DNSは利用者が入力したドメインを実際のサーバーアドレスに紐付け、SNIはHTTPS接続の初期段階でアクセスしようとするサイトを通知する。ISPはこの情報を遮断リストと照合して接続を遮断する。

ところが、WARP機能を有効にすると、利用者のインターネット通信が暗号化された経路を経て、グローバルなインターネットインフラ企業であるクラウドフレアのネットワークへと転送される。

韓国国内の通信網を利用することには変わりないが、通信会社側からは利用者がクラウドフレアに接続したことまでしか見えず、その後に実際どのサイトにアクセスしたかを確認することは困難になる。

乗り換えセンターまでしか乗客を乗せていないバスの運転手が、その乗客がその後どの路線に乗り換えたのかを知るのが難しいのと同じようなものだ。

利用者が直接設定するWARPを前にしては、緊急遮断制度も効果を発揮しにくいという指摘も出ている。

6月24日時点の「ニュートキ」ホームページ。違法賭博サイトの広告バナーが設置されている（画像＝日曜新聞）

韓国デジタルコンテンツクリエイター協会のAIリサーチエンジニアであるキム・ジュンジェは「ニュートキが利用者に『1.1.1.1 WARP』の使用方法を案内している状況では、現在のDNS・SNIベースの緊急遮断も事実上無力化される」とし、「この方法は従来のVPNとは異なり、速度低下や不便さがほとんどない。緊急遮断制度だけで現在の問題を解決できない理由がここにある」と指摘した。

政府の対応が新たな迂回技術のスピードに追いついているかも疑問だ。今月22日に国会で開かれた「違法ウェブトゥーン・違法賭博広告網・緊急遮断の実効性点検討論会」で、キムエンジニアがWARP技術とこれを利用した遮断迂回の事例を把握しているか尋ねたところ、文化体育観光部の関係者は明確な回答ができなかった。

この日、文化体育観光部の関係者は違法ウェブトゥーンサイトへの対応策について「違法サイトの自動探知機能や代替サイトの監視・証拠収集技術を強化している」とし、「韓国へ送還した容疑者のA氏については、これまでの容疑を徹底的に解明し、それに見合う法的処分を受けさせる」と述べた。

「バムトキ」から「ニュートキ」へ…摘発されるほど進化する技術

違法ウェブ漫画サイトの取り締まりは「ニュートキ」以前から行われてきた。2018年当時、韓国国内最大の違法ウェブトゥーンサイトとされた「バムトキ（Bamtoki）」の運営者が検挙され、翌年には違法漫画共有サイト「マルマル（Marumaru）」の運営者らも摘発されてサイトが閉鎖された。

しかし、空白期間は長くはなかった。「マルマル」の閉鎖後には、従来の運営陣とは別の人物がサイトの知名度を利用して「マルマル2」を立ち上げた。

運営者が検挙されても、無料のコンテンツを求める利用者と広告の需要が残っていれば、別の運営者がその穴を埋めることができたのだ。

取り締まりが続く中で、違法サイトの遮断回避の手法も高度化した。「バムトキ」や「マルマル」などの第1世代サイトが海外サーバーや代替ドメイン、リンクサイトと保存サーバーの分離などを活用していたのに対し、「ニュートキ」に代表される第2世代は、従来の手法に加えてミラーサイトやリアルタイムのアドレス配布、利用者への迂回接続の案内まで導入した。取り締まりを受けるたびに、新たな回避手段を上書きしてきた形だ。

摘発しても後を絶たない違法ウェブ漫画

違法ウェブ漫画サイトは、コンテンツの掲載、サーバー管理、ドメイン登録、広告の誘致、利用者への案内など、役割を分担して運営されている。業務とアクセス権限が複数の人物に分散されていれば、運営者が検挙されても残ったスタッフが運営を続けることができる。

朝鮮（チョソン）大学法学科のイ・ウォンサン教授は「違法ウェブトゥーンサイトは、すでに個人ではなく会社単位で運営されているため、トップの1人を検挙したからといって全体が止まるわけではない。コンテンツ、サーバー、広告、資金管理が分かれた組織形態で動いているため、知能化された組織犯罪のエコシステムにつながる関門と捉えるべきだ」とし、「民事上の著作権紛争として扱うだけでなく、刑事犯罪とみなして捜査や犯罪収益の回収まで進めるべきだ」と強調した。

違法サイトが繰り返し復活する背景には、強力な経済的インセンティブが存在する。無料コンテンツで利用者をかき集め、違法賭博やカジノの広告収益を得られるのであれば、違法ウェブ漫画サイトの遮断と再開設の悪循環は繰り返されるほかないというのが、専門家共通の指摘だ。

市民団体「ギャンブルのない学校」のチョ・ホヨン校長は「1つのサイトが閉鎖されても、後発の業者が控えているのが違法ウェブトゥーン市場のエコシステムだ。核心は金の流れを追って資金源を断つことだ」とし、「運営者を検挙するにとどまらず、違法賭博の広告収益が流入する仕組みそのものを遮断しなければならない」と述べた。

（記事提供＝日曜新聞）