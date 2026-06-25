「非常に悔しく、申し訳ない」まさかの３位後退。韓国代表MFは肩を落とす「またチャンスが与えられるなら…」【W杯】
韓国代表のMFファン・インボムが、痛恨の敗戦後にファンへの思いを口にした。
韓国は現地６月24日、北中米ワールドカップのグループステージ（A組）最終節で南アフリカ代表とエスタディオ・モンテレイで対戦。前節までグループ２位につけていたものの、０−１でまさかの敗戦を喫し、３位に後退した。
試合後のフラッシュインタビューに応じたファン・インボムは、悔しさを隠さなかった。
「僕たちは準備をしっかりしてきたにもかかわらず、悔しい点が多かった試合だった。反撃のチャンスが多くありながら、相手にスペースを与えてしまったのが、試合を難しく運んでしまった理由の一つだと思う」
韓国は決勝トーナメント進出を自力で決めることができず、各組３位の成績上位８か国に与えられる突破枠を巡り、他グループの結果を待つ立場となった。
そうした状況のなか、ファン・インボムはファンへの思いを語った。
「今日、早い時間から僕たちを応援してくださったと思いますが、僕たちが勝利で応えられず、非常に悔しく、申し訳ないです」
さらに、「まだ結果を待たなければならない状況だと聞いているので、僕たちにまたチャンスが与えられるなら、多くの国民の皆さんに、もう一度しっかり準備して良い姿をお見せできるよう努力します」と前を向いた。
そしてインタビューの最後には、再び「申し訳ありません」と謝罪。勝点３でグループステージを終えた韓国は、他会場の結果を待ちながら決勝トーナメント進出の可能性に望みをつなぐことになった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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韓国は現地６月24日、北中米ワールドカップのグループステージ（A組）最終節で南アフリカ代表とエスタディオ・モンテレイで対戦。前節までグループ２位につけていたものの、０−１でまさかの敗戦を喫し、３位に後退した。
試合後のフラッシュインタビューに応じたファン・インボムは、悔しさを隠さなかった。
韓国は決勝トーナメント進出を自力で決めることができず、各組３位の成績上位８か国に与えられる突破枠を巡り、他グループの結果を待つ立場となった。
そうした状況のなか、ファン・インボムはファンへの思いを語った。
「今日、早い時間から僕たちを応援してくださったと思いますが、僕たちが勝利で応えられず、非常に悔しく、申し訳ないです」
さらに、「まだ結果を待たなければならない状況だと聞いているので、僕たちにまたチャンスが与えられるなら、多くの国民の皆さんに、もう一度しっかり準備して良い姿をお見せできるよう努力します」と前を向いた。
そしてインタビューの最後には、再び「申し訳ありません」と謝罪。勝点３でグループステージを終えた韓国は、他会場の結果を待ちながら決勝トーナメント進出の可能性に望みをつなぐことになった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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