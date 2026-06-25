平野紫耀がパリでのひとときをシェア！車内での横顔＆自撮りなど洗練スタイルで魅せる自然体ショットに「爽やか」「オーラすごい」「胸板の厚みにキュン」「まつ毛長くてびっくり」

【写真＆動画】平野紫耀のパリでのオフショット／平野紫耀＆ジャクソン・ワンのハグショット／インタビュー／空港ファッション 他

Number_iの平野紫耀が自身のInstagramを更新。パリで撮影したオフショットを公開し、洗練されたファッションと自然体な表情に注目が集まっている。

今回の投稿は、ルイ・ヴィトンが6月24日にパリで開催した2027春夏メンズ・コレクションのファッションショーを訪れた際のオフショット。平野はメゾンのアンバサダーとして来場した。

■平野紫耀がパリで魅せた洗練コーデ

「夏が待ち遠しい」というコメントとともに公開された写真では、コレクション会場の波をイメージしたような幻想的な空間でセルフィーを撮る姿や、砂浜のようなセットで全身ショットを披露。さらに、車内でリラックスした横顔など、パリでのひとときを切り取ったカットも収められている。

会場では、白Tシャツにゆったりとしたブラックのワイドパンツを合わせたシンプルなコーディネートに、ルイ・ヴィトンのバッグやジュエリーをプラスした洗練スタイルを披露したほか、ダークカラーのデニムジャケットを羽織った大人っぽい着こなしも見せている。

ファンからは「オーラすごい」「かっこよすぎる」「爽やか」「爆ビジュ」「平野紫耀×LVは最強」「胸板の厚みにキュン」「ヘアスタイル最高」「まつ毛長くてびっくり」といった声が寄せられている。

■平野紫耀＆ジャクソン・ワンのハグショットも

なお、同コレクションには他にもYUTA（NCT 127）やジャクソン・ワンなど豪華ゲストが来場。ファッションメディアなどでは、ジャクソン・ワンのハグショットをはじめ、貴重なショットが公開されている。