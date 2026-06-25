KiOra、88rising主催の海外フェス『HEAD IN THE CLOUDS Music & Arts Festival LA 2026』に出演決定

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kiOraが、8月8日に、アメリカ・ロサンゼルスのパサデナ・The Rose Bowlで開催される音楽フェス『HEAD IN THE CLOUDS Music ＆ Arts Festival（ヘッド・イン・ザ・クラウズ・ミュージック＆アーツ・フェスティバル）』に出演することが決定した。

■国内外のイベント出演が続々決定

3月28日に千葉・幕張メッセで行われた、88risingが主催する世界的な音楽フェスティバル『HEAD IN THE CLOUDS Music & Arts Festival in TOKYO 2026』のステージ上でグループ名が発表された、kiOra。

夏予定の正式デビューを前に『NYLON JAPAN 22ND ANNIVERSARY PARTY』への出演や、「日本の響きを世界へ」をコンセプトに掲げる『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』の8月1日クアラルンプール公演のオープニングアクトに決まるなど、各方面より注目が集まっている。

そんななか、前述にとおり、アメリカ・ロサンゼルスで開催される音楽フェス『HEAD IN THE CLOUDS Music ＆ Arts Festival』への出演が決定。

『HEAD IN THE CLOUDS Music ＆ Arts Festival』は、アジア系アーティストの活躍を世界に発信してきたレーベル、88risingが主催する音楽フェスティバルで、2018年にLAでスタート。アジア系アーティストを中心にヒップホップ、R＆B、ポップなど多様な音楽を発信し続け、LAだけでなくNY、ジャカルタ、マニラ、中国などグローバルに世界中で開催されている。

2026年のラインナップには、XGの他、KATSEYE（キャッツアイ）、Dabin.kr（ダビン）、Rich Brian（リッチ・ブライアン）、Gia Fu（ジア・フー）、KiiiKiii（キキ）、LNGSHOT（ロングショット）、no na（ノナ）、Tiffany Day（ティファニー・デイ）、Warren Hue（ウォーレン・ヒュー）、UMI（ウミ）らが名を連ねている。

そして国内でも7月18日に朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンターで開催される『NAMICS presents TGC NIIGATA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』のオープニングアクトとしての出演が決定。新潟では初開催となるTGCのステージで、kiOraがどのようなパフォーマンスを見せてくれるのか、期待が高まっている。

2026年夏、kiOraがいよいよ世界に羽ばたく。

■kiOra コメント

まだ夏の本格デビューを前にこのような沢山のチャンスをいただけて大変嬉しく思います。

世界中の夢のステージで私たちがどれだけか輝けるか、今から緊張していますが本番に向けしっかりと準備したく思います。

■イベント情報

『NAMICS presents TGC NIIGATA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』

07/18（土）新潟・朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター

『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』【クアラルンプール公演】

08/01（土）Zepp Kuala Lumpur

『HEAD IN THE CLOUDS Music & Arts Festival in TOKYO 2026』

08/08（土）アメリカ・ロサンゼルス パサデナ・The Rose Bowl

■関連リンク

『HEAD IN THE CLOUDS Music & Arts Festival in TOKYO 2026』イベントサイト

https://la.hitcfestival.com/

『NAMICS presents TGC NIIGATA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』イベントサイト

https://tgc.girlswalker.com/niigata/2026/

『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』【クアラルンプール公演】

https://central-fest.com/s/central/page/kuala_lumpur_2026

kiOra OFFICIAL SNS

https://kiora.lnk.to/profile