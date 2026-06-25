13時の日経平均は2845円高の7万2020円、アドテストが1016.12円押し上げ 13時の日経平均は2845円高の7万2020円、アドテストが1016.12円押し上げ

25日13時現在の日経平均株価は前日比2845.20円（4.11％）高の7万2020.17円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1193、値下がりは317、変わらずは46と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を1016.12円押し上げている。次いで東エレク <8035>が532.00円、ファストリ <9983>が292.85円、ＳＢＧ <9984>が256.64円、キオクシア <285A>が170.36円と続く。



マイナス寄与度は12.87円の押し下げで三菱商 <8058>がトップ。以下、三井物 <8031>が8.65円、塩野義 <4507>が7.49円、ＭＳ＆ＡＤ <8725>が6.09円、東京海上 <8766>が5.03円と続いている。



業種別では33業種中27業種が値上がり。1位は電気機器で、以下、ガラス・土石、小売、食料と続く。値下がり上位には鉱業、海運、保険が並んでいる。



※13時0分11秒時点



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