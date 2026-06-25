波瑠、夏の楽しみ方を問われ恥ずかしがる「食べ物ばっかり…」 浴衣姿で一気に夏実感
俳優の波瑠が25日、東京・アートアクアリウム 美術館 GINZA 銀座三越で行われた『夏のアートアクアリウム2026 −金魚と巡る、日本の夏−』開催記念イベントに参加した。
【全身ショット】幻想的…涼やかな浴衣姿で登場した波瑠
涼やかな浴衣姿で登場。ポイントを問われると波瑠は「今回は本当に素敵なコーディネートをしていただきまして。白地に朝顔がとても素敵な浴衣なんですけれども、帯に金魚が泳いでおりまして。帯止めは江戸時代のものらしく、水の泡を表現しているような印象で、とても涼しげに着させていただいているなと思います」とほほえんだ。一足先に内覧。10年ほど前に同様のアートアクアリウムに行ったことがあるそうで「その時もとても感動したんですけれども、今回はさらにパワーアップしているといいますか。金魚たちの美しさはもちろんなんですけれども、水槽一つひとつがとても緻密にデザインされていまして。照明も素晴らしいですし、本当に空間そのものがアートだなと思っています」と魅力を語った。
イベントを終え、波瑠は「まだ6月で夏はちょっと先かなと思っていたけど、今日で一気に感じられました」とにっこり。夏にやってみたいことを問われると「夏は冷たいものがおいしく食べられるところがいいですよね。アイスクリーム、冷やし中華だったりとか…」と話したところで「食べ物のことばっかりで申し訳ない」と照れ笑い。「服も厚着ができないので、体の管理をしながら、おいしいものを食べるのが私の夏の楽しみ方です」と言い切っていた。
『夏のアートアクアリウム2026 −金魚と巡る、日本の夏−』はあす26日から9月30日まで開催される。
【全身ショット】幻想的…涼やかな浴衣姿で登場した波瑠
涼やかな浴衣姿で登場。ポイントを問われると波瑠は「今回は本当に素敵なコーディネートをしていただきまして。白地に朝顔がとても素敵な浴衣なんですけれども、帯に金魚が泳いでおりまして。帯止めは江戸時代のものらしく、水の泡を表現しているような印象で、とても涼しげに着させていただいているなと思います」とほほえんだ。一足先に内覧。10年ほど前に同様のアートアクアリウムに行ったことがあるそうで「その時もとても感動したんですけれども、今回はさらにパワーアップしているといいますか。金魚たちの美しさはもちろんなんですけれども、水槽一つひとつがとても緻密にデザインされていまして。照明も素晴らしいですし、本当に空間そのものがアートだなと思っています」と魅力を語った。
『夏のアートアクアリウム2026 −金魚と巡る、日本の夏−』はあす26日から9月30日まで開催される。