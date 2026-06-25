子どもへの性暴力を防ぐ法律が12月25日に施行されるまであと半年。この法律は学校、幼稚園、保育所などに対して、職員の性犯罪歴の確認や相談体制構築などこどもを性暴力から守る対策を課すものです。こども家庭庁は防犯カメラ設置の義務化はしませんでしたが、性暴力抑止に有効だとしています。ある自治体の例を取材しました。

愛知県みよし市は、2026年4月、すべての市立小・中学校（全12校）に防犯カメラ（安心カメラと名付けた）を取り付けました。教育の専門家によりますと、みよし市教育委員会が、防犯カメラ設置にあたり、保護者、教員、児童生徒や外部専門家にも意見をきいて、運用ルールを細かく定めた点が特徴的だということです。たとえば、会話を聞かれるのでは、といった不安の声をうけて、音声は記録しないことにしたといいます。

撮影範囲は以下のように出入り口に限定。着替えなど中の様子が映り込まない角度にカメラを設置し、こうした場所の内部には設置しないということです。

＜防犯カメラ設置場所＞

＊教室、更衣室、トイレの出入り口

＊体育館、武道場、プールにある更衣室やトイレの出入り口

＊屋外トイレの出入り口など

運用ルールでは、カメラの設置目的を「学校生活での犯罪の防止、その他、児童生徒等への人権擁護」と定め、盗撮や性暴力だけでなく、必要に応じていじめなどの重大な事案の解決にも使えるようになっています。監視目的ではなく、犯罪を思いとどまってもらう抑止効果や見守られているという安心感を与えることを目指したということです。

■撮影データの管理を厳しく規定

児童生徒から「監視されているようで怖い」との声が多数あがったことから、防犯カメラの映像を校長はじめ教職員が普段は見ることができない仕組みにし、映像の管理について細かく運用ルールで規定しました。

＊防犯カメラ映像を録画・保存する装置は校長室の鍵付き収納ラックに入れ、鍵の保管と映像を見るためのパスワートは校長ではなく教育委員会が持つ

＊映像の保存期間は30日

＊月1回、教育委員会の複数の職員が収納ラックの鍵を持って学校を訪れ、校長か教頭立ち会いのもと、カメラが作動していることを確認し、担当した職員や校長らの名前を記録に残す

＊警察の捜査など法令に基づく場合や学校での犯罪やいじめなど重大な事柄の解決のために必要だと教育委員会が判断した場合には閲覧や提供を行う。閲覧できるのは教育委員会や市の弁護士、市のこどもの権利擁護委員会委員。

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■保護者、教員、児童生徒の意見をもとに

みよし市では、2024年7月、市内の中学校教員による盗撮事案が起きています。その後行った保護者アンケートでは防犯カメラについて、運用の詳細がわからない中、不安の声もある一方で、約半数の保護者が設置を希望したということです。教職員からも必要性を認める意見があり、教育委員会は校長会や議会の了承を得て、再発防止策の一つとして防犯カメラ設置を決めたということです。運用ルールは児童生徒、保護者に説明され、今後も児童生徒に防犯カメラの運用を含め性暴力防止をめぐるアンケートを行う予定です。

教育委員会は「学校には児童生徒や保護者への丁寧な説明や運用を心がけてもらう。児童生徒からの意見を集め、必要に応じて運用を変更していく」とし、設置から約1か月たった5月に取材した時点では、大きな反対意見や不安の声は寄せられていないと述べました。

■こどもへの性暴力防止は防犯カメラ以外にも

防犯カメラ以外の対策としては、相談室などの密室では児童生徒のプライバシーに配慮しつつ、対応している教員の様子が外から見えるよう扉を開けておく、カメラの死角となる所を教職員が定期的に見回るといったことも定められています。また児童生徒への性暴力を防ぐための教職員研修を行ったほか、学校内で教職員が個人のスマートフォンを使うことを禁止したということです。

■専門家は…学校に防犯カメラ設置を進めるほか「子どもへの性加害許さない」意識を根付かせる必要がある

みよし市に助言も行っている末冨芳教授（日本大学文理学部教育学科）は学校での性暴力防止についてこう話します。

「教員によるわいせつな行為や盗撮が、児童生徒や同僚の教職員、地域にもたらすダメージはとても深刻だ。防犯カメラは性犯罪の抑止に一定の意義があるので、各学校などに設置を検討していただきたい。その一方で、防犯カメラや日本版DBS（子どもと接する教職員の性犯罪歴を調べる仕組み）は対策のごく一部に過ぎず、『子どもへの性加害を許さない』という考えを社会全体に根付かせる必要がある。イギリスの例を長年研究してきたが、性加害はじめあらゆる暴力やいじめなどから子どもたちを守るため、各学校には教職員で構成する『セーフガーディングチーム』の設置が必須となっていて、相談しやすいようにチームメンバーの顔写真とともに自治体の外部連絡先などが校舎の入り口に貼り出されている。また、暴力事案は小さなものでも、覚知後24時間以内に学校から自治体の担当部署に連絡するという厳しいルールがあり、自治体は警察などと協力して、すぐに事案の調査や被害者ケアにあたる仕組みとなっている。日本でもこうした体制が必要だ」