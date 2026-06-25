お笑い芸人の千原ジュニアが、23日放送の読売テレビ『にけつッ!!』（火曜24時59分）に出演。自身の車で首都高速道路を走行中に起きた、思わず「そんなことあるのか」と驚かされるようなトラブルとについて明かした。

「え？なんや今の音」と思ってパッて見たら…

発端は、ジュニアがマネージャーを乗せて首都高を走行していた際の出来事。「俺、自分の車、次の日、車乗ってて」と切り出し、「マネージャー乗っけて、それも首都高走ってたら…」と状況を説明する。すると突如として「カーン」という異音が車内に響いたという。「『え？なんや今の音』と思ってパッて見たら、俺のホイールキャップがファーって横走ってんのよ。俺と一緒に」と、まさかの光景を振り返った。

この予想外の事態に対し、共演のケンドーコバヤシは「追っかけて」と合いの手を入れると、ジュニアは「『え？俺のホイールキャップ、俺のホイールキャップ…』言うて」と、その瞬間の混乱をリアルに再現。高速道路という環境下で、外れたホイールキャップが車体と並走するという異様な状況に、スタジオの空気も一気に引き込まれていく。

さらに話は思わぬ方向へ。「これがどうなんねん、どうなんねん思ったら、首都高パトロールの詰所みたいなとこあるやん。あそこにフワーって入っていったんよ」と語り、外れたホイールキャップが自然とパトロール施設の方向へ転がっていったという、まさに偶然とは思えない展開を明かした。

ケンコバ「首都高ピタゴラスイッチみたいな」

この奇跡的な流れに対し、ケンコバが「ああ」と納得の声を上げると、ジュニアはさらに続けて「ほんなら向こうのさ、パトロールの人が、隊員がさパッて受け取ってくれはって。俺もそのまま行って、『あ、すみません。ありがとうございます』言うて」と、現場でのやり取りを説明。結果、失われるはずだったホイールキャップは無事に手元へ戻ることになった。

一連の出来事に、ケンコバは「首都高ピタゴラスイッチみたいな(笑)」と表現。ジュニアも「そう！助かったわぁ、ホイールがなくなるところやったもん」と安堵の表情を浮かべながら語り、スタジオには笑いが広がった。