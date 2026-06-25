「北中米Ｗ杯・１次リーグＡ組、韓国代表０−１南アフリカ代表」（２４日、モンテレイ）

ＦＩＦＡランク２４位の韓国は同６０位の南アフリカに敗れ、メキシコ戦に続く連敗で通算１勝２敗、勝ち点３のＡ組３位で１次リーグを終えた。引き分け以上で決勝トーナメント進出が決まった一戦だったが、痛恨の黒星。各組３位の上位８チームでの１次リーグ通過へ、他組の結果待ちとなった。試合後、選手たちはピッチに倒れ込んでぼう然とした表情を浮かべ、涙する選手もいた。

初戦のチェコ戦は２−１で勝利し、好発進を決めた韓国。２戦目もＧＫとＤＦの接触のこぼれ球を決められた痛恨ミスによる失点を除けば、１位通過となったメキシコと五分の内容だっただけに、最終戦の急失速に韓国メディアからも疑問の声が溢れた。「スポーツソウル」は「衝撃的な不振 何が起こったのか？」と題し、低調なパフォーマンスに終わった南アフリカ戦に言及。「急激にパフォーマンスが落ちた。出場したすべての選手が本来の姿をみせることができなかった。ファン・インボム、ソル・ヨンウら主要選手たちが競技終盤に筋肉のけいれんが起きて、しっかりプレーできなかった」と指摘。「戦術、戦略、用兵術を論じる前に選手たちの体調で台無しになった。歴代のＷ杯で最悪のミステリー」と嘆いた。