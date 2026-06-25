「ツインズ３−４ドジャース」（２４日、ミネアポリス）

ドジャースの大谷翔平とバッテリーを組んだラッシングがミスを猛省した。

二回だった。１−０の１死満塁、クライドラーの初球。大谷がメジャー移籍後最速の１０１・７マイル（約１６３キロ）を投じたが、ラッシングはサインの勘違いで捕球できずに後逸（記録は捕逸）。ミスで同点を許した。

マウンド上に選手が集まった際には、大谷から険しい表情でラッシングに何かを伝えられる場面があった。

「彼（大谷）はよく投げてくれたと思う。自分は最初から最後まで全然ダメだった。かなり恥ずかしい。彼があれだけすごい投手だからこそ、試合を立て直すことができた。本当に、自分としてはかなり情けない」と普段は堂々として強気な言動で知られる選手が、クラブハウスで小さくなっていた。

試合中のイニング間にはベンチ内で横に座ったロバーツ監督に肩を抱かれて話し込む場面もあった。コーチやフリーマンからも声を掛けられ、「ありがたかった。みんな常に自分を支えてくれている。ただ、まだ、そのようなサポートが必要な自分が情けないというか、恥ずかしい。自分はもう大人なんだし、本当に飲み込みづらい状況だ。攻守どちらにおいても良い内容ではなかったし、最近ずっと良くない状態が続いている」。チームは勝ったものの、４打数無安打３三振に終わるなど攻守で精彩を欠いたこともあって終始、低いトーンだった。