ドジャースのボビー・ミラー投手（２７）が婚約したことが２４日（日本時間２５日）、明らかになった。格闘家でもあるガールフレンドのナタリー・ロウレダさんが自身のインスタグラムでミラーと婚約したことを公表。ミラーがひざまずいてプロポースし、ナタリーさんが飛び上がって喜ぶ数枚の画像をアップした。

ミラーは２０２０年ドラフト１巡目（全体２９位）で指名されドジャースに入団。２３年にメジャーデビューを果たすと、いきなり１１勝を挙げ「次代のエース」として期待された。しかし、その後はケガが重なり、昨季は春季キャンプで打球が頭部に直撃。開幕をマイナーで迎え、２試合の登板に終わり、今季もメジャーでの登板はない。

地元紙「オレンジ・カウンティ・レジスター」のビル・プランケット記者はそんな右腕の近況を自身のＸで報告。「４０人ロースターの中で忘れられた男であり、６０日間の故障者リストに隠され、キャメルバック・ランチでのリハビリに回されている。かつてトップだったボビー・ミラーほど忘れられた者はいない。ドジャースプロスペクトは現在、肩と背中の問題から回復を試みている」と伝えた。