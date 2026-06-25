北中米Ｗ杯１次リーグＡ組最終戦（２４日＝日本時間２５日、メキシコ市）、すでに決勝トーナメント進出を決めている開催国のメキシコはチェコに３―０で勝利し、グループ１位となった。国民から待望論が出ていた６大会連続出場のＧＫギジェルモ・オチョア（４０＝リマソル）を試合終盤に起用した。

実質的な消化試合とあって、メキシコ国民はＧＫオチョアの出場を熱望するも、元日本代表指揮官のハビエル・アギーレ監督は「私はずっと言ってきてるように（特権は）何も与えないつもりだ。ここにいる２６人の選手は、それぞれが実力で選ばれたのだ」とし「最高のコンディションで選ばれた選手が代表に招集され、プレーするのです」と強調していた。

その言葉通りに先発に選ばれなかったが、２―０とリードして迎えた後半３３分、アギーレ監督はオチョアを投入。メキシコでは多くのテレビＣＭにも出演してるスターの登場にスタジアムは大熱狂。６大会連続出場のアルゼンチン代表ＦＷリオネル・メッシ（マイアミ）、ポルトガル代表ＦＷクリスティアーノ・ロナウド（アルナスル）とともに史上３人目の選手としてピッチに立ち、プレーした。

オチョアの起用に関してはメキシコでも賛否両論が出ており、ドイツ紙「ビルト」も「この問題はメキシコ国民全体が抱えている懸念事項である」と伝えたほどの国民関心事となっていた。しかし待望のグラウンドに立ったことで米メディア「ＥＳＰＮ」は「オチョアのカメオ出演がメキシコの１次リーグで完璧な結果をもたらした」と指摘していた。