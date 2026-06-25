ワールドカップ北中米大会

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は24日（日本時間25日）、グループA第3節の南アフリカ―韓国戦がエスタディオ・モンテレイで行われ、南アフリカが1-0で勝利した。指揮官は試合後、歓喜を爆発させた。

0-0で試合を折り返した後半18分。左サイドから攻め込んだ南アフリカは中央へクロス。ボールを受けたタペロ・マセコが左足を振り抜きネットを揺らした。試合終了と同時にベンチ前に倒れ込んだヒューゴ・ブルース監督は、立ち上がるとスタッフ陣と抱き合って歓喜を爆発させた。

英紙「ガーディアン」は試合後、ブルース監督のコメントを紹介。「ファンタスティックな経験だった」とし、「とても厳しかったが、良い試合だったね。戦術的にも我々は優れていたから、韓国にとってはスペースを見つけるのが大変だったと思う」と、してやったりという様子だった。

韓国はこの結果、1勝2敗の勝ち点3で3位に転落。決勝トーナメント進出に黄信号が灯った。他のグループの結果次第では敗退の可能性もある。

グループ首位のメキシコ、2位の南アフリカはそれぞれ決勝トーナメント進出を決めた。



（THE ANSWER編集部）