南アフリカに0-1、予想外の惨劇はなぜ起きた？

サッカーの北中米ワールドカップは24日（日本時間25日）、メキシコ・モンテレイで1次リーグA組の韓国―南アフリカ戦が行われ、南アフリカが1-0で勝利した。韓国は1勝2敗の勝ち点3でA組3位となり、自力で決勝トーナメント行きを決められなかった。韓国の中継で解説したパク・チソン氏は「みんな見てるだけ」と痛烈に批判している。

韓国はこの試合、主将で攻撃の中心を担うソン・フンミンを先発から外すという勝負手を打った。前半は攻撃をうまく組み立てられず無得点。GKのキム・スンギュが29分過ぎに南アフリカの2本のシュートを立て続けに防ぐスーパーセーブを見せた。

ただ後半18分、左サイドから攻め込んだ南アフリカは中央へクロス。ボールを受けたタペロ・マセコが左足を振り抜きネットを揺らした。会場は騒然。後半からピッチに立ったソン・フンミンも頭を抱え呆然とした表情。その後も得点を奪えず試合を終えた。

韓国でこの試合を中継した「JTBC」で解説したのは、Jリーグの京都や英プレミアリーグのマンチェスター・ユナイテッドで活躍したパク・チソン氏。韓国紙「スポーツソウル」が「みんな見てるだけだった パク・チソンがホン・ミョンボ号を直撃批判」という記事で、中継内での発言内容を紹介している。

パク・チソン氏が指摘したのは、攻撃がイ・ガンインに依存しすぎていたという見方だ。中継中に「イ・ガンインがボールを持った時、周囲のチームメイトがサポートしなければならない。あまりにも見物しているかのようなプレーが目立つ」と批判していたのだという。

さらに、うまくボールを前線に運べない韓国に「どのようにスペースを作り、どう動くかというチームとしての組織的な連動が見えない」「スムーズな攻撃ができない最大の要因だ」と繰り返していたと伝えた。

敗戦後にも中継で「息が合っていないようだ。第3戦が重要なのに、呼吸が合わないのは悔やまれる」とし「誰かがボールを持った時、どの選手が動くべきなのか。そして選手が動くことで生まれたスペースへ別の選手が走り込むべきだ。そうした戦術的な連動を意識してプレーしてほしい」と注文を付けていたと紹介している。



（THE ANSWER編集部）