敵地ツインズ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が24日（日本時間25日）、敵地ツインズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場した。6回5安打3失点の好投でチームは4-3で勝利し、大谷は8勝目（2敗）を挙げた。バッテリーを組んだダルトン・ラッシング捕手は大谷と息が合わないシーンが何度もあり、試合後に猛省した。

2回1死満塁。大谷が投じた内角への直球を捕手ラッシングが後逸し、パスボールで失点した。さらに続く場面ではカウント1-1からクライドラーへ低めスイーパーがボールの判定に。大谷は帽子をたたいて、ABSチャレンジを要求。ラッシングは首を振り、コースが低いとジェスチャーしたが、それでも大谷は自信を持って要求。結果ストライクとなり、ボール判定が覆った。

ドジャース地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」は、ラッシングの囲み取材を試合後番組で放送。2回の場面について「彼はいい仕事をして、僕はいい仕事ができなかった。最初から最後までね。かなり恥ずかしい。ありがたいことに彼があれだけ優秀で、試合をコントロールしてくれた。本当に恥ずかしいよ」と猛省した。

その回の後にはベンチでロバーツ監督と話し合うシーンがあった。それについて問われると「素晴らしいよ。彼らはいつも僕を支えてくれる。繰り返しになるけど、本当に恥ずかしいよ。大人なのに、あのようなサポートが必要だということがね。受け入れるのがかなり厳しい現実だ。攻守ともにいいパフォーマンスじゃなかった。最近はずっと良くない。もっと良くならないといけない」と話した。

囲み取材では何度も「恥ずかしい」という言葉を口にしたラッシング。具体的に尋ねられると「全体的なパフォーマンスについてだ。かなり酷かった。ただ勝てて良かった」とし、サイン違いについては「ショウヘイとも話したけど、僕のミスだった。僕が台無しにしてしまった」と最後まで反省を続けていた。



（THE ANSWER編集部）