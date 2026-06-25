メキシコが首位、南アフリカが2位でノックアウトステージ進出を決めた

北中米ワールドカップ（W杯）は現地時間6月24日、グループAの最終順位が決定した。

開催国のメキシコが首位、南アフリカが2位でノックアウトステージ進出を決めたなか、韓国が3位に転落したことで、SNS上では「完全に狂ってる」と大きな話題を呼んでいる。

メキシコは3戦全勝、6得点無失点という圧倒的な成績を収め、2002年大会以来となるグループ首位通過を達成した。一方、事前の評価では「最弱のアフリカ勢」とも評されていた南アフリカが1勝1分け1敗の勝ち点4を獲得し、下馬評を覆して2位に食い込んだ。

メキシコは鉄壁の守備とホームのアドバンテージを活かし、他を寄せ付けない強さを発揮した。また、最終戦で韓国を破り歴史的なノックアウトステージ進出を果たした南アフリカの躍進は、世界中のサッカーファンに驚きを与えている。

劇的な結末を迎えたグループAに対し、SNS上では「メキシコがワールドカップでグループステージの全試合を勝ち抜いたのは史上初だ」「南アフリカがサプライズ」「南アフリカが2位を取ったなんて、完全に狂ってる」「韓国は他の試合の結果を待つ必要があります」と、さまざまな反応が寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）