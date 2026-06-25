タレントの上原さくらが23日に更新したブログで、女子だらけの自宅で女子会を楽しんでいることを明かした。



【写真】愛犬2匹も女子、おなかの上でスヤスヤ 「癒される」

上原は「私のお腹の上で寝るピーとルー。癒される」と愛犬2匹が自身のお腹で寝ている写真を投稿した。愛犬はぐっすり眠っている様子。続けて上原は「娘が横に来て みんなで女子会しよ～ と言いました そうなの。いま、我が家はパパ以外みんな女子です」と犬も含めて皆、「女子」と明かした。「ちなみに金魚ちゃん金魚も、娘いわく 女の子だよ。あくりっていう名前だから、あっちゃん。との事なので。本当の所は分からないけど、金魚ちゃん含め女子だらけです。笑」と記した。



この投稿に「みんな可愛い～ 金魚さんも女の子なんですね 女子会だなんて、姫ちゃん色んな言葉を知ってるんですね 微笑ましいです」「めっちゃ可愛い!! 動物たちを含めた女子会最高」などと共感の声が届いている。



上原は1994年の「第19回ホリプロタレントスカウトキャラバン」でグランプリを受賞してデビュー。19年12月に一般男性と結婚を報告し、20年に43歳で第1子を出産している。



（よろず～ニュース編集部）