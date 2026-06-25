韓国は南アフリカに敗戦

北中米共催ワールドカップ（W杯）は現地時間6月24日からグループリーグ最終戦がスタートし、グループA組では韓国代表が南アフリカ代表に0-1で敗れて3位に転落。

決勝トーナメント進出は他グループの結果を待つことになったなか、韓国MFファン・インボムは「勝利でお返しできずにとても残念で、申し訳ないです」とファンへ謝罪した。

韓国は1勝1敗で迎えた第3戦で南アフリカと対戦。引き分け以上で2位以内を確保できる一方、敗れた場合は他会場の結果次第で4位敗退の可能性もあるプレッシャーの中で迎えた。

0-0の後半、韓国はベンチスタートにしていた主将FWソン・フンミンを含む3枚替えで立て直しを図ったが、得点を奪うことができず。逆に後半18分には南アフリカに速攻から先制点を奪われてしまう。試合はそのまま終了し、韓国は勝ち点3の3位が決定した。他会場の結果次第では4位に落ちてグループリーグ敗退となる可能性もある。

試合後のフラッシュインタビューでファン ・インボムは「しっかりと準備をしていたにもかかわらず、悔しい点が多かった。特に前半、カウンター攻撃のチャンスを何度も許してしまい、スペースが大きく開いてしまったことが、試合を難しく進めることになった理由の一つだと思います」と試合を振り返った。

そしてサポーターへ向け、「勝利でお返しできずにとても残念で、申し訳ないです。まだ結果を待たなければならない状況であることを承知していますので、もしまたチャンスが与えられたら、多くの国民の皆様に、しっかりと準備をして良い姿をお見せできるよう努力いたします。申し訳ありません」と謝罪の言葉を口にした。（FOOTBALL ZONE編集部）