

ME:I

ガールズグループME:I（ミーアイ）が24日、8月5日にリリースする4TH SINGLE『花咲く道』のMusic Spoilerを公開した。

今回の4TH SINGLE 『花咲く道』は、メンバー一人ひとりが制作に真摯に向き合う姿を通じ、グループとしての成長をより身近に感じられる作品。デビュー3年目に突入し、さらなる進化を遂げるME:Iと、楽曲を聴くすべての人が共に“花咲く未来へ進んでいく”そんな願いが込められている。

本作には、メンバーの多彩な魅力を詰め込んだ全4曲が収録されます。タイトル曲「花咲く道」は、ギターを中心としたアンセミックなグルーヴが際立つバンドサウンドに仕上がっている。感情的で胸が高鳴るようなボーカルラインと、口ずさみたくなるようなメロディーが魅力的な楽曲。

「FLUTE」は、激しいビートに加えて遊び心のあるシンセと、中毒性のある「フルート」のリフが印象的なポップジャンルの楽曲。エネルギッシュで明るいバイブスがキッチュな魅力を持ち、遊び心がありながらもパワフルなME:Iの多彩な魅力を示している。

「Best Match」は、ＮＴＴドコモ ＴＶＣＭタイアップソングとして書き下ろされており、ME:IとYOU:ME（ファンネーム）が「何も言わなくても伝わるようなBest Matchな関係性」であり続けたいという想いが込められた、エネルギッシュなポップソング。

「Update ME」は、ヘアケアブランド「Linon」のタイアップソングとして書き下ろされた楽曲で「変わるのは今。自分史上最高を更新し続ける」という“Update”をキーワードにした一曲。前向きなエネルギーとともに、自分自身をアップデートし続ける大切さを感じられる楽曲に仕上がっている。

また、公式SNSでは今後のスケジュールを網羅したコンテンツカレンダーも公開した。7月6日にはタイトル曲「花咲く道」のデジタル配信およびMVの公開がスタート。その後、8月3日に4TH SINGLE 『花咲く道』の全曲デジタル配信が開始され、8月5日にリリースを迎えるなど、今後コンテンツが続々と公開される。