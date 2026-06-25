萩尾望都『ポーの一族』のS席が当たる！ N.B.L「宝塚歌劇雪組公演チケットプレゼントキャンペーン」

記事ポイント N.B.Lオンラインショップで宝塚歌劇雪組S席チケットが抽選で当たる合計100名招待の2段階キャンペーン第一弾7月23日・第二弾9月24日まで応募受付 N.B.Lオンラインショップで宝塚歌劇雪組S席チケットが抽選で当たる合計100名招待の2段階キャンペーン第一弾7月23日・第二弾9月24日まで応募受付

スキンケアブランドを展開するN.B.Lは、宝塚歌劇 雪組公演 ミュージカル・ゴシック『ポーの一族』の招待チケットが当たるキャンペーンを2026年6月22日より実施しています。

N.B.L公式オンラインショップで対象商品を一定金額以上購入した方を対象に、抽選でソロまたはペアの招待チケットをプレゼントします。

N.B.L「宝塚歌劇雪組公演チケットプレゼントキャンペーン」

対象公演：東京宝塚劇場 雪組公演 ミュージカル・ゴシック『ポーの一族』2026年10月24日(土)11:00原作：萩尾望都「ポーの一族」（小学館「フラワーコミックス」刊）席種：S席ソロ招待：20名ペア招待：40組80名（計100名）第一弾応募期間(ソロ)：6月22日(月)12:00〜7月23日(木)23:59第二弾応募期間(ペア)：7月27日(月)12:00〜9月24日(木)23:59対象商品：N.B.L公式オンラインショップ取扱い商品全品

N.B.LはD2Cスキンケアブランド「REBELLS」や俳優・天華えまプロデュースプロダクト「HaniwA」などを扱うブランドです。

今回のキャンペーンでプレゼントされるのは、萩尾望都の漫画『ポーの一族』を原作としたミュージカル・ゴシック作品への招待チケット。

『ポーの一族』は1972年から「別冊少女コミック」（小学館）に連載されたゴシック・ロマン作品で、永遠に年を取らない存在「バンパネラ」の一族に加わった少年エドガーが時空を超えて旅を続ける物語です。

原作の劇化は困難とされ長年「幻の舞台」と呼ばれ続けましたが、2018年に宝塚歌劇花組公演で初めて舞台化が実現し高い評価を得ました。

今回は雪組がミュージカル・ゴシックとして上演します。

公演は2026年10月24日(土)の東京宝塚劇場で行われ、S席チケットがプレゼントされます。

ソロ20名とペア40組80名を合わせた計100名が招待対象です。

ソロ・ペア別の応募口数と購入金額

キャンペーンはソロとペアの2区分で、購入金額に応じて応募口数が決まります。

口数が多いほど当選の機会が増える仕組みです。

ソロご招待（20名）の口数と購入金額は次のとおりです。

1口：7,000円（税込）2口：14,000円（税込）3口：21,000円（税込）

ペアご招待（40組80名）の口数と購入金額は次のとおりです。

1口：14,000円（税込）2口：21,000円（税込）3口：28,000円（税込）4口：35,000円（税込）

1回の注文でソロは最大3口まで、ペアは最大4口まで応募できます。

複数回に分けて注文した場合は口数として換算され、応募口数の上限はありません。

ただし送料は購入金額の計算に含まれず、キャンペーン応募期間中は割引クーポンを利用できません。

ソロとペアはどちらも応募できますが、当選するのはどちらか一方の区分のみです。

応募区分ごとに応募期間も異なるため、参加したい区分の期間をあらかじめ確認する必要があります。

応募方法と当選・発送スケジュール

応募はN.B.L公式オンラインショップでの購入時に完結します。

注文画面の備考欄に設けられたチェック項目へチェックを入れることで応募が完了する仕組みで、電話での注文は応募の対象外です。

当選は厳正な抽選で決定し、チケットの発送をもって当選通知に代えられます。

発送は佐川急便を予定しており、ソロ・ペアともに10月9日(金)〜13日(火)の間に届く見込みです。

当選者のチケットは、注文時に登録した配送先住所へ届けられます。

応募できるのは日本国内在住で、連絡先が日本国内の方に限ります。

当選者の住所不明・転居先不明・長期不在などにより届けられない場合、当選は無効となります。

当選チケットの換金・転売は禁止。

発覚した場合は当選が無効となります。

応募前に確認したい注意事項

ソロとペアは応募期間が別々です。

ソロ（20名）は6月22日(月)12:00〜7月23日(木)23:59、ペア（40組80名）は7月27日(月)12:00〜9月24日(木)23:59が受付期間で、期間をまたいで同一区分へ再応募することはできません。

複数回に分けた注文の購入金額を合算して口数を増やすことや、複数注文の発送を1つにまとめることはできません。

注文ごとに購入金額が口数の条件を満たしているかを確認する必要があります。

座席の指定はできず、ペアチケットでも座席が隣り合わせにならない場合があります。

劇場までの交通費・宿泊費は自己負担です。

やむを得ない事情で公演が中止になる場合や出演者が変更になる場合もあります。

萩尾望都の名作ゴシックを、宝塚雪組ならではの舞台表現で楽しめます。

スキンケアの日常購入がS席観劇のチャンスに変わる機会です。

N.B.L「宝塚歌劇雪組公演チケットプレゼントキャンペーン」の紹介でした。

よくある質問

Q. ソロとペアの両方に応募できますか？

A. 両方に応募できますが、当選するのはソロかペアどちらか一方の区分のみです。

ソロの応募期間は7月23日(木)23:59まで、ペアの応募期間は9月24日(木)23:59までで、それぞれ期間が異なります。

Q. 複数回に分けて購入した場合、金額を合算して口数を増やせますか？

A. 複数回の注文は口数として換算されますが、注文ごとの購入金額を合算して口数を計算することはできません。

各注文がそれぞれ口数の条件金額を満たしている必要があります。

Q. チケットはいつ届く予定ですか？

A. ソロ・ペアともに10月9日(金)〜13日(火)の間に佐川急便で発送される予定です。

当選の通知はチケットの発送をもって代えられます。

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