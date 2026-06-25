Netflix シリーズ「THE ONE PIECE」2027年2月、Netflix にて全話一挙配信(全7話/総尺約300分)

(C)尾田栄一郎/集英社・「THE ONE PIECE」製作委員会

マンガ「ONE PIECE」を「東の海(イーストブルー)編」第1話から再びアニメ化する新シリーズ「THE ONE PIECE」の世界初となるティザー予告映像が公開された。日本語版のモンキー・D・ルフィ役は田中真弓が担当する。

「THE ONE PIECE」はNetflixで2027年2月から世界配信される作品。制作は「SPY×FAMILY」や「進撃の巨人」などを手掛けてきたWIT STUDIOが担当する。

「THE ONE PIECE」ティーザー予告編 - Netflix

世界解禁されたティザー予告では、ルフィによる冒険の一端が、“最大出力”の迫力と興奮とともに描き出されていく。そして、映像の最後にはTVアニメシリーズ、そして実写版の日本版声優としても長年ルフィの声を務めてきたレジェンド、田中の頼もしい声で締めくくられる。

Netflix シリーズ「THE ONE PIECE」2027年2月、Netflix にて全話一挙配信(全7話/総尺約300分)

(C)尾田栄一郎/集英社・「THE ONE PIECE」製作委員会

田中は、「またまた、ルフィとして『THE ONE PIECE』という新しいシリーズに参加できて嬉しいです。この年齢で新たにスタートするのは少し不安もありましたが、実際にやってみたら新たな発見もありましたし、新たな気持ちでルフィを演じることができました」とコメント。

監督の肥塚正史は、「声優さんたちには非常に気持ちの入った素晴らしい演技をしていただいたので、作画チームもそれに負けないように120％の力を常に出してもらっています」と力を込める。

自身も「(原作コミックの)連載がはじまった当時、未知のワクワク感をルフィが抱いて大海原に出るのと同じような気持ちで、この後どうなるんだろうという思いが毎週押し寄せてくるワクワクがあったのを覚えています」と語るほどに「ONE PIECE」愛に満ちあふれている肥塚監督。

「僕らはとにかく尾田先生が作った漫画の面白いONE PIECEという作品を全力でアニメ化するということだけを考えています」とリスペクトを爆発させ、「今一度、最初から新しいONE PIECEを見てもらいたいという思いを大事に作っています」と意気込みを明かした。

Netflix シリーズ「THE ONE PIECE」2027年2月、Netflix にて全話一挙配信(全7話/総尺約300分)

(C)尾田栄一郎/集英社・「THE ONE PIECE」製作委員会

Netflix シリーズ「THE ONE PIECE」2027年2月、Netflix にて全話一挙配信(全7話/総尺約300分)

(C)尾田栄一郎/集英社・「THE ONE PIECE」製作委員会

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(C)尾田栄一郎/集英社・「THE ONE PIECE」製作委員会

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(C)尾田栄一郎/集英社・「THE ONE PIECE」製作委員会

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(C)尾田栄一郎/集英社・「THE ONE PIECE」製作委員会