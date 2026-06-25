家具家電付き1DKで入居初日から整った暮らし！ パーソナルサポート「すまいるハウス三番館」

記事ポイント バス・トイレ別の1DK完全個室で、自分のペースで暮らせますプロの料理人が作る日替わり3食を朝・昼・夕と毎日提供地下鉄「白石」駅から徒歩7分、2026年7月1日に5部屋で開設 バス・トイレ別の1DK完全個室で、自分のペースで暮らせますプロの料理人が作る日替わり3食を朝・昼・夕と毎日提供地下鉄「白石」駅から徒歩7分、2026年7月1日に5部屋で開設

パーソナルサポートは、障害者向けグループホーム「すまいるハウス三番館」を2026年7月1日(水)に北海道札幌市白石区でオープンします。

1DKの完全個室と家具・家電の標準装備で、入居初日から整った暮らしを始められる施設です。

パーソナルサポート「すまいるハウス三番館」

施設名：すまいるハウス三番館所在地：北海道札幌市白石区栄通4丁目2-5開設日：2026年7月1日(水)部屋タイプ：全室1DKタイプ 完全個室入居対象：障害福祉サービス受給者証をお持ちの方（精神・知的・発達障害等）家賃：36,000円／月（家賃補助最大10,000円適用で実質26,000円）食費：朝・昼食400円、夕食500円アクセス：地下鉄東西線「白石」駅 徒歩7分空き部屋数：5部屋

「すまいるハウス三番館」は、パーソナルサポートが札幌市内で展開するマンション型グループホーム「すまいるハウス」シリーズの最新施設です。

精神・知的・発達障害等を持つ方が地域の中で自分らしく暮らせる環境づくりをコンセプトに、利用者の「できること」を重視した自立支援を理念としています。

これまでのシリーズ施設は好評につき満室が続いており、より充実した個室空間を備えた三番館が2026年7月に誕生します。

家具家電付きの1DKタイプへ進化した完全個室

バス・トイレ別、独立キッチン、室内洗濯機置場、エアコン、フローリング、バルコニー、モニター付きインターホン、無料Wi-Fiを完備しています。

ベッド・冷蔵庫・洗濯機・テレビ・IHクッキングヒーターなどの家具・家電も標準装備のため、引っ越し当日から生活を始められます。

独立したキッチンと居室を備えた1DKタイプの完全個室は、他の入居者に気を遣わず自分のペースで過ごせる空間です。

好きな時間に料理をし、静かにくつろぎたい夜はひとりでいられる環境が整っています。

自分の家具の持ち込みも大歓迎で、慣れ親しんだインテリアで部屋を整えることもできます。

グループホームでありながら、一般的な一人暮らしと同水準の住環境が確保されている点が「すまいるハウス三番館」の大きな特徴です。

プロの料理人が作る、毎日3食の食事提供

食事は飲食店と提携し、プロの料理人が作ったお弁当を朝・昼・夕の3食提供します。

本格的なおいしさはもちろん、栄養バランスにこだわった日替わりメニューが毎日届きます。

アレルギーや食事制限にも個別に対応しており、食べることを楽しめる毎日を大切にしています。

献立表からお好きなメニューを選べるため、自分の好みに合わせて食事を選ぶ習慣が日々の生活に根付きます。

「自分で料理してみたい」という方には、スタッフが自炊の基本から丁寧にレクチャー。

包丁の使い方から献立の立て方まで、一人ひとりのペースに合わせた指導が受けられます。

外部の食事に頼りながら少しずつ自炊へ挑戦していける、段階的な生活支援が整っています。

地下鉄東西線「白石」駅から徒歩7分

地下鉄東西線「白石」駅から徒歩7分の立地で、都心へのアクセスは約10分です。

日当たり良好で騒音の少ない落ち着いた住環境の中に位置しています。

コンビニ・スーパーも徒歩圏内にあり、日々の買い物も無理なく続けられます。

駅周辺には区役所・飲食店・各種メディカルクリニックも充実しており、通院や行政手続きの際にも困らない立地です。

心と体を守る健康管理サポート

服薬管理・通院同行・日々の体調チェックなど、生活面での安心をしっかりと支えます。

体の調子が優れない日も、精神的に不安を感じる日も、スタッフが親身に寄り添う体制。

一人で抱え込まなくて済む環境が整っています。

「困ったときに、頼れる人がそばにいる」という安心感が、自立した生活への大きな一歩につながります。

健康面の継続的なサポートが整っているため、日常の変化にも落ち着いて対処できる体制です。

1DKの完全個室で自分のペースを守りながら、食事・健康・立地のすべてが整った環境で新たな暮らしを始められます。

白石の落ち着いた住環境の中で、自分らしい生活を一歩ずつ積み重ねていける施設です。

「すまいるハウス三番館」の紹介でした。

よくある質問

Q. 入居できるのはどのような方ですか？

A. 障害福祉サービス受給者証をお持ちの方が入居対象です。

精神・知的・発達障害等のある方が利用できます。

Q. 家賃はいくらですか？

A. 月額36,000円です。

家賃補助を最大10,000円適用すると、実質26,000円で入居できます。

Q. 食費はいくらかかりますか？

A. 朝食・昼食が各400円、夕食が500円です。

プロの料理人が作った日替わりのお弁当を3食提供しています。

Q. 入居時に家具や家電を自分で用意する必要がありますか？

A. ベッド・冷蔵庫・洗濯機・テレビ・IHクッキングヒーターなどの家具・家電が標準で備わっており、入居者が個別に用意する必要はありません。

自分の家具の持ち込みも大歓迎です。

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