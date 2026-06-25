先着100名にサーモマグ&タオルが当たる夏！ 「2026 ONOFF SUMMER CAMPAIGN」

記事ポイント 6月25日〜8月16日、ONOFFサマーキャンペーン実施中CLUB ONOFF ONLINE SHOPで44,000円以上購入でノベルティプレゼント先着100名から抽選20名にトラックマン＆ギアーズフィッティング無料招待 6月25日〜8月16日、ONOFFサマーキャンペーン実施中CLUB ONOFF ONLINE SHOPで44,000円以上購入でノベルティプレゼント先着100名から抽選20名にトラックマン＆ギアーズフィッティング無料招待

グローブライドは、ゴルフブランド「オノフ」の購入者を対象に、2026年6月25日から8月16日まで「2026 ONOFF SUMMER CAMPAIGN」を実施しています。

CLUB ONOFF ONLINE SHOPまたはオノフ公式ショップ楽天市場店でONOFF商品を対象金額購入すると、CLUB ONOFFオリジナルグッズをもらえます。

「2026 ONOFF SUMMER CAMPAIGN」

キャンペーン期間：2026年6月25日（木）〜2026年8月16日（日）注文分対象店舗：CLUB ONOFF ONLINE SHOP／オノフ公式ショップ楽天市場店対象商品：ゴルフクラブ・クラブパーツ・イクイップメント・ウェア（セール品除く）除外：フィッティング・レッスン・イベント参加費は対象外賞品がなくなり次第終了

オノフは、グローブライドが2002年に立ち上げたゴルフブランドで、「Create Good Golf.」をスローガンに、ゴルフのマナーや上質なライフスタイルを重視した提案で知られています。

ON（仕事）とOFF（遊び）の切り替えを大切にする「大人のためのゴルフ」がブランドのコンセプトです。

今回のサマーキャンペーンは、購入金額に応じてオリジナルグッズが手に入る仕組みで、CLUB ONOFF ONLINE SHOPと楽天市場店の2チャネルで参加できます。

対象商品はゴルフクラブ・クラブパーツ・イクイップメント・ウェアと幅広く、夏のラウンドに向けた買い替えや新規購入のタイミングに重なります。

CLUB ONOFF ONLINE SHOPの特典

対象条件：1回の注文で対象商品の合計金額税込44,000円以上（ポイント・クーポン利用有無を問わず商品合計金額が基準）プレゼント：サーモマグ＆タオルセット 先着100名CLUB ONOFFメンバー登録が必要

CLUB ONOFF ONLINE SHOPでは税込44,000円以上の購入が条件で、先着100名にサーモマグ＆タオルセットがプレゼントされます。

さらにWキャンペーンとして、先着100名のうち抽選で20名が、90分の「トラックマン＆ギアーズフィッティング」に無料で招待されます。

フィッティングの実施場所はグローブライド本社（東京都東久留米市）です。

トラックマンとギアーズはゴルフのスイング計測・解析に使われる機器で、自分のスイングデータを詳しく把握できる機会として活用できます。

オノフ公式ショップ楽天市場店の特典

対象条件：1回の注文で対象商品の合計金額税込16,500円以上（ポイント・クーポン利用有無を問わず商品合計金額が基準）プレゼント：マーカー＆タオルセット 先着100名

楽天市場店では税込16,500円以上の購入で、先着100名にマーカー＆タオルセットが手に入ります。

ONLINE SHOPと比べて対象金額が低く設定されており、単品のウェアやイクイップメントの購入でも条件を満たしやすい水準です。

マーカーはラウンド中のボール位置の確認に使うアイテムで、タオルとセットでコース上でも実用的に使えます。

いずれの賞品も先着順のため、キャンペーン期間内でも早めの注文が必要です。

CLUB ONOFF ONLINE SHOPとオノフ公式ショップ楽天市場店では特典内容が異なるため、購入予算や利用したい賞品に合わせて店舗を選べます。

ゴルフクラブ・クラブパーツ・イクイップメント・ウェアの通常価格商品が対象となります。

夏のコースを最高の道具で楽しめる季節に、クラブやウェアをまとめて揃える機会として活用できます。

先着順のため賞品がなくなり次第終了となるキャンペーンです。

「2026 ONOFF SUMMER CAMPAIGN」の紹介でした。

よくある質問

Q. CLUB ONOFF ONLINE SHOPのキャンペーン条件はどのくらいですか？

A. 1回の注文で対象商品の合計金額が税込44,000円以上であることが条件です。

ポイントやクーポンの利用有無にかかわらず、商品合計金額が基準となります。

Q. 楽天市場店とONLINE SHOPのプレゼントはどう違いますか？

A. CLUB ONOFF ONLINE SHOPではサーモマグ＆タオルセット（先着100名）で、さらに抽選20名にトラックマン＆ギアーズフィッティングへの無料招待があります。

楽天市場店ではマーカー＆タオルセット（先着100名）で、こちらのWキャンペーンはありません。

Q. セール品やレッスン費用はキャンペーン対象になりますか？

A. セール品、フィッティング費用、レッスン費用、イベント参加費はいずれも対象外です。

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