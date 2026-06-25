元フジテレビアナウンサーの松尾翠が２５日に自身のインスタグラムを更新し、「ホリプロ スポーツ文化部」から「ホリプロ・ブッキング・エージェンシー」に移籍したことを報告した。女優の名取裕子や高橋ひとみらが所属している部署の一員となり、「表現することと真剣に向き合いながら精進していきたいと思います」と気合。今後は女優業に注力していく。

松尾は「お知らせ」と題して投稿し「２０１３年よりホリプロ スポーツ文化部所属としてマネージメントをしていただきました。この度６月２５日より、ホリプロ・ブッキング・エージェンシーに移籍させていただく運びとなりました」と伝えた。「同じホリプロのグループ内での移籍になりますが、実力派の俳優の方々が多く所属されており、その一員となれることに大きな喜びを感じると同時に身の引き締まる思いです」と心機一転。新しい宣材写真も公開した。

「新しいスタートを切るにあたり、改めて日々を生きること、そしてそれを表現することと真剣に向き合いながら、時間をかけて精進していきたいと思います」と今後は女優に本格転身することを誓い「いつも応援して下さる皆様、本当にありがとうございます。今後ともどうぞよろしくお願い致します」とメッセージを寄せた。

ホリプロ・ブッキング・エージェンシーの公式サイトでも松尾の加入が発表され「当社はこの度６月２５日より、松尾翠さんのマネージメントをお引き受け致しました。従来の所属俳優陣に加え、さらなる強力なラインナップとして、皆様のお役にたてればと思います。何卒倍旧のご指導ご鞭撻（べんたつ）を賜りますよう心よりお願い申し上げます」と報告した。

同部署には、女優では名取裕子や高橋ひとみ、藤田朋子、愛華みれ、伊藤裕子、岡まゆみ、谷村美月、床嶋佳子、吉井怜らが所属。俳優では北大路欣也、吉田鋼太郎、徳重聡、橋本じゅん、風間トオル、尾美としのり、大和田伸也らが所属している。

松尾は２０１３年にフジテレビを退社してフリーに転向。近年は女優としても活動し、２０２４年９月に開催された「なら国際映画祭」で上映された短編映画「Ｍｕｆｆｉｎ’ｓ Ｌａｗ」で女優デビューを果たす。２５年のフジテレビ系ドラマ「アイシー〜瞬間記憶捜査・柊班〜」では主人公・氷月（波瑠）の母である小夜（さよ）役を演じた。今年２月公開の映画「たしかにあった幻」（河荑直美監督）にも出演。

プライベートでは２０１３年にＪＲＡの福永祐一元騎手（現調教師）と結婚し、１４年３月に第１子長女、１８年６月に次女、２０年１月に長男を出産した。