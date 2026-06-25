1万人指導のパティシエが駒込に開く焼き菓子屋！「おかしやシュクエピ」

記事ポイント パティシエ歴27年・1万人指導の手塚郁実が2026年9月10日に駒込へ洋菓子店オープンクラウドファンディングは223人・207万円達成、6月30日まで受付中ソメイヨシノ発祥の地・駒込をテーマにした桜デザインのフランス焼き菓子を販売予定 パティシエ歴27年・1万人指導の手塚郁実が2026年9月10日に駒込へ洋菓子店オープンクラウドファンディングは223人・207万円達成、6月30日まで受付中ソメイヨシノ発祥の地・駒込をテーマにした桜デザインのフランス焼き菓子を販売予定

手塚郁実（Atelier Sucre Epice代表）が、2026年9月10日、東京都豊島区駒込の染井銀座商店街に洋菓子店「おかしやシュクエピ」をオープンします。

パティシエ歴27年、17年間のお菓子教室運営で延べ1万人以上にお菓子作りを伝えてきた手塚が、長年の夢だった地域密着の実店舗をついに開きます。

開業に向けたクラウドファンディングは、6月22日時点で支援者223人・支援総額207万円を達成しました。

「おかしやシュクエピ」

店舗名：おかしやシュクエピ所在地：東京都豊島区駒込6-29-13（染井銀座商店街内）アクセス：JR・東京メトロ南北線「駒込」駅より徒歩10分 / 東京メトロ南北線「西ヶ原」駅より徒歩9分オープン予定日：2026年9月10日営業予定日：木・金・土（月1日曜日）営業時間：11:00〜18:30

「おかしやシュクエピ」は、フランス菓子をベースにした焼き菓子を中心に展開する洋菓子店です。

Atelier Sucre Epice（アトリエ シュクル エピス）は2009年に大塚の実家の台所からスタートし、駒込のマンション、西ヶ原のアトリエへと拠点を移しながら、17年間にわたってお菓子教室・販売・レシピ開発を続けてきた製菓ユニットです。

コンセプトは「Beginning of Happiness」〜小さなお菓子から始まる幸せ〜。

忙しい毎日の中で、ほっと一息つける時間を届けるお菓子屋を目指しています。

商品はプリン486円（税込）、クロワッサン346円（税込）、お誕生日ケーキ3,600円〜（税込）など、日常使いから特別な日まで幅広いラインナップを予定しています。

いいづなりんごスイーツコンクール優勝作品

手塚は国内外のコンクールで受賞歴を重ねてきたパティシエです。

2025年にはジャパンケーキショーのギフト菓子部門で大会会長賞を受賞し、2021年にはいいづなりんごスイーツコンクールで優勝・町民賞のW受賞を達成しています。

ブコクリームチーズコンテストの焼菓子部門では2020年と2024年に準優勝、2019年にはメープルスイーツコンテストで優秀賞を受賞しています。

コンクールで評価された技術と感性が、「おかしやシュクエピ」の商品づくりの土台です。

辻調理師専門学校卒業後にフランスで研修を積み、「銀座ミキモトラウンジ」のシェフ職を経て独立した経歴を持ちます。

販売レベルの本格的なフランス菓子をていねいに教えてきた知見が、実店舗の商品にも反映されます。

「おかしやシュクエピ」代表の手塚 郁実

手塚は2009年、大塚の実家の台所でお菓子教室をスタートしました。

その後、駒込駅近くのマンションへ移転して約5年、さらに西ヶ原のアトリエで約10年と、この地域で活動を積み重ねてきました。

教室では延べ1万人以上にお菓子作りの楽しさと技術を伝え、多くの生徒やお客様とのつながりを築いています。

染井銀座商店街を出店先に選んだ背景には、手塚自身が長年この地域で暮らし、お客様と出会ってきた歴史があります。

近年、この地域で長く親しまれていた洋菓子店が閉店し、「近くでケーキを買える店が少なくなった」という声が聞かれています。

地域の日常に寄り添い、商店街のにぎわいづくりにも貢献したいという思いが、出店の動機のひとつです。

店舗デザインやパッケージには、ソメイヨシノ発祥の地として知られる駒込の魅力を反映した桜モチーフを取り入れる予定です。

木目を基調としたシックな外観で、店頭には自動販売機の設置も予定されています。

クラウドファンディングのリターン内容

染井銀座商店街ゆかりの商品とシュクエピ商品または商品券セット：5,000円・5,500円シュクエピ焼き菓子セット：5,000円・10,000円オープン後に利用できる商品券：5,000円・10,000円（クラウドファンディング期間中のみ購入できる限定リターン）

クラウドファンディングは2026年6月30日まで実施中です。

リターンのひとつ「染井銀座商店街ゆかりの商品とシュクエピ商品または商品券セット」は、染井銀座商店街のお店とコラボした商店街応援セットで、5,000円と5,500円の2種類から選べます。

焼き菓子セットは5,000円と10,000円の2段階で、手塚が手がけるフランス菓子ベースの焼き菓子を支援前から受け取れます。

オープン後に使える商品券はクラウドファンディング期間限定のリターンで、9月のオープン後に実店舗で利用できます。

開業前から地域のお客様や生徒との間でつながりが生まれており、限定リターンを通じてオープンへの期待が高まっています。

ソメイヨシノ発祥の地・駒込の商店街に根付く小さなお菓子屋で、フランス菓子の技術が生きた焼き菓子や本格ケーキを日常的に楽しめます。

「おかしやシュクエピ」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「おかしやシュクエピ」はいつ、どこにオープンしますか？

A. 2026年9月10日、東京都豊島区駒込6-29-13の染井銀座商店街内にオープン予定です。

営業日は木・金・土（月1日曜日）、営業時間は11:00〜18:30です。

Q. クラウドファンディングはいつまで支援できますか？

A. 2026年6月30日まで支援を受け付けています。

6月22日時点で支援者223人・支援総額207万円を達成。

オープン後に使える商品券などのリターンも用意されています。

Q. 手塚郁実さんの主な受賞歴は？

A. 2025年のジャパンケーキショーギフト菓子部門で大会会長賞、2021年のいいづなりんごスイーツコンクールでは優勝・町民賞のW受賞を果たし、2019年のメープルスイーツコンテストでも優秀賞を獲得しています。

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