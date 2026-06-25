『ゾンビのあふれた世界で俺だけが襲われない』来年1月放送でPV解禁 出演は加藤渉、東ゆの
アニメ『ゾンビのあふれた世界で俺だけが襲われない』が、AT-Xで2027年1月より放送されることが決定した。あわせてティザーPV＆キャスト情報が解禁され、主人公・武村雄介役を加藤渉、ヒロイン・藤野深月役を東ゆのが担当する。
【動画】これアニメ化していいの！？公開された『ゾンビのあふれた世界』映像
同作は、男性向け小説投稿サイト「ノクターンノベルズ」でランキング第1位を獲得して書籍化され、主人公の主人公らしからぬ言動の数々がWEBを中心に話題となり、小説書籍版、コミカライズ版あわせてシリーズ累計発行38万部を突破した話題作品。
突如として街中にゾンビがあふれ、次々と人々が襲われるなか、世界は瞬く間に崩壊へと向かう。そんな極限のパニックのなか、なぜか自分だけがゾンビに襲われない特殊な体質を持った男、武村雄介。
倫理も道徳も消え失せた世界で、誰にも邪魔されない絶対的な安全を手に入れた武村は、英雄として立ち上がるのではなく、己の欲望の赴くままに行動を開始する。斬新な設定と怒涛の展開で“生” と“性”の本質を暴き出すゾンビパニックアクション。
■キャスト
武村雄介：加藤渉
藤野深月：東ゆの
■スタッフ
原作：裏地ろくろ（ノクスノベルス／フロンティアワークス刊）
原作イラスト：サブロー
コミカライズ：増田ちひろ（COMICらぐちゅう）
監督：藤代和也
シリーズ構成：平野靖士
脚本：下山火陽/沖見幕人
キャラクターデザイン：石原恵
音響監督：神保直史
音響制作：美星
音楽制作：フロンティアワークス
音楽：ISAO
アニメーション制作：Acca effe×フロンティアエンジン
【動画】これアニメ化していいの！？公開された『ゾンビのあふれた世界』映像
同作は、男性向け小説投稿サイト「ノクターンノベルズ」でランキング第1位を獲得して書籍化され、主人公の主人公らしからぬ言動の数々がWEBを中心に話題となり、小説書籍版、コミカライズ版あわせてシリーズ累計発行38万部を突破した話題作品。
倫理も道徳も消え失せた世界で、誰にも邪魔されない絶対的な安全を手に入れた武村は、英雄として立ち上がるのではなく、己の欲望の赴くままに行動を開始する。斬新な設定と怒涛の展開で“生” と“性”の本質を暴き出すゾンビパニックアクション。
■キャスト
武村雄介：加藤渉
藤野深月：東ゆの
■スタッフ
原作：裏地ろくろ（ノクスノベルス／フロンティアワークス刊）
原作イラスト：サブロー
コミカライズ：増田ちひろ（COMICらぐちゅう）
監督：藤代和也
シリーズ構成：平野靖士
脚本：下山火陽/沖見幕人
キャラクターデザイン：石原恵
音響監督：神保直史
音響制作：美星
音楽制作：フロンティアワークス
音楽：ISAO
アニメーション制作：Acca effe×フロンティアエンジン
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優