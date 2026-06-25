Kis-My-Ft2横尾渉、舞祭組の決起集会を開いた思い出を詠む 「名人vs新世代 俳句団体戦」で火花を散らす
6人組グループ・Kis-My-Ft2の横尾渉が、25日放送のMBS／TBS系バラエティー『プレバト!!』（後7：00）に出演する。
【番組カット】ドキドキ…！祈る永世名人の横尾渉
今回は、普段は見られないプレミアムな光景をスケッチする「立ち入り禁止エリア水彩画ランキング」と、プライドと意地が火花を散らす「名人vs新世代 俳句団体戦」の2本立てによる2時間スペシャルを放送する。
水彩画コーナーでは、一般公開されていない“立ち入り禁止エリア”に潜入し、その光景を描く企画を実施。名人＆特待生8人が、「構図」「正しい描写」「明暗」に加え、「ワクワク感」を競う100点満点の査定に挑む。コンクール優勝経験を持つこがけんは、“巨大な地下神殿”と呼ばれる歴史的資料館の未公開エリア、北野映画で過酷なロケ地を経験してきた津田寛治は、大手配送会社の自動仕分けエリア、土屋アンナは有名水族館の「生後2週間のペンギンの赤ちゃん」、黒崎レイナは地下52メートルの巨大トンネル最深部など、それぞれ貴重な題材と向き合う。
また、前回コンクール王者の真凛や、名人3段の松田悟志、前回一発昇格を果たしたユージらも参戦。最高位ランカーの名人5段・倉中るなは、スランプからの巻き返しを懸けて“ロケ弁の名店”として知られる中華料理店の厨房を描く。
一方の俳句コーナーでは、「大切な店」をテーマに、格上の実力者が集う「名人チーム」と高学歴の若手4人が結成した「新世代チーム」が激突。俳句の完成度に加え、互いの作品について議論するディベートも勝敗を左右する。
名人チームには、永世名人の横尾、特別永世名人の千原ジュニア、名人10段の中田喜子、梅沢富美男が集結。横尾は、派生ユニット・舞祭組の決起集会を開いた思い出の鉄板料理店を題材に一句を披露する。千原は戦友と訪れた海老天せいろの名店、中田は石井ふく子プロデューサーとの思い出が詰まった日本料理店での鮎御膳を詠み上げる。
対する新世代チームには、Aマッソの加納、文芸評論家の三宅香帆、『お〜いお茶新俳句大賞』で日本一に輝いた高校生俳人・阿見果凛、そしてダウ90000の蓮見翔が参戦。加納は看板猫がいるレトロ喫茶、三宅はオイスターバー、阿見は思い出の鰻重をテーマに俳句を披露する。
勝敗の鍵を握るのは、梅沢と蓮見の対決だ。30年通い続ける韓国家庭料理店を詠んだ梅沢は「学歴なんて関係ない！100年早い！」と挑発。一方の蓮見も、恩人・勝俣州和との思い出がある焼き鳥店を題材に「僅差で勝ってるだけじゃないですか！」と真っ向から応戦する。世代間のプライドが激しく衝突し、夏井いつき氏も「とても見応えがある」と太鼓判を押す。
MCは浜田雅功、アシスタントは清水麻椰アナウンサーが務める。専門家ゲストとして夏井氏と野村重存氏が出演する。
【番組カット】ドキドキ…！祈る永世名人の横尾渉
今回は、普段は見られないプレミアムな光景をスケッチする「立ち入り禁止エリア水彩画ランキング」と、プライドと意地が火花を散らす「名人vs新世代 俳句団体戦」の2本立てによる2時間スペシャルを放送する。
水彩画コーナーでは、一般公開されていない“立ち入り禁止エリア”に潜入し、その光景を描く企画を実施。名人＆特待生8人が、「構図」「正しい描写」「明暗」に加え、「ワクワク感」を競う100点満点の査定に挑む。コンクール優勝経験を持つこがけんは、“巨大な地下神殿”と呼ばれる歴史的資料館の未公開エリア、北野映画で過酷なロケ地を経験してきた津田寛治は、大手配送会社の自動仕分けエリア、土屋アンナは有名水族館の「生後2週間のペンギンの赤ちゃん」、黒崎レイナは地下52メートルの巨大トンネル最深部など、それぞれ貴重な題材と向き合う。
一方の俳句コーナーでは、「大切な店」をテーマに、格上の実力者が集う「名人チーム」と高学歴の若手4人が結成した「新世代チーム」が激突。俳句の完成度に加え、互いの作品について議論するディベートも勝敗を左右する。
名人チームには、永世名人の横尾、特別永世名人の千原ジュニア、名人10段の中田喜子、梅沢富美男が集結。横尾は、派生ユニット・舞祭組の決起集会を開いた思い出の鉄板料理店を題材に一句を披露する。千原は戦友と訪れた海老天せいろの名店、中田は石井ふく子プロデューサーとの思い出が詰まった日本料理店での鮎御膳を詠み上げる。
対する新世代チームには、Aマッソの加納、文芸評論家の三宅香帆、『お〜いお茶新俳句大賞』で日本一に輝いた高校生俳人・阿見果凛、そしてダウ90000の蓮見翔が参戦。加納は看板猫がいるレトロ喫茶、三宅はオイスターバー、阿見は思い出の鰻重をテーマに俳句を披露する。
勝敗の鍵を握るのは、梅沢と蓮見の対決だ。30年通い続ける韓国家庭料理店を詠んだ梅沢は「学歴なんて関係ない！100年早い！」と挑発。一方の蓮見も、恩人・勝俣州和との思い出がある焼き鳥店を題材に「僅差で勝ってるだけじゃないですか！」と真っ向から応戦する。世代間のプライドが激しく衝突し、夏井いつき氏も「とても見応えがある」と太鼓判を押す。
MCは浜田雅功、アシスタントは清水麻椰アナウンサーが務める。専門家ゲストとして夏井氏と野村重存氏が出演する。