波瑠、涼やかな浴衣姿でアクアリウムイベント 一緒に来たい人は「うまくいったら推しを」
俳優の波瑠が25日、東京・アートアクアリウム 美術館 GINZA 銀座三越で行われた『夏のアートアクアリウム2026 −金魚と巡る、日本の夏−』開催記念イベントに参加した。
【全身ショット】幻想的…爽やかな浴衣姿で登場した波瑠
涼やかな浴衣姿で登場。ポイントを問われると波瑠は「今回は本当にすてきなコーディネートをしていただきまして。白地に朝顔がとてもすてきな浴衣なんですけれども、帯に金魚が泳いでおりまして。帯止めは江戸時代のものらしく、水の泡を表現しているような印象で、とても涼しげに着させていただいているなと思います」とほほえんだ。
一足先に内覧。10年ほど前に同様のアートアクアリウムに行ったことがあるそうで「その時もとても感動したんですけれども、今回はさらにパワーアップしているといいますか。金魚たちの美しさはもちろんなんですけれども、水槽一つひとつがとても緻密にデザインされていまして。照明も素晴らしいですし、本当に空間そのものがアートだなと思っています」と魅力を語った。
イベントでは夏祭りの思い出もトーク。「私は下町育ちなので、夏のお祭りの思い出はいろいろあります。必ず行く縁日があったりとか。最近は甥っ子と姪っ子の幼稚園の行事で盆踊りをやってるんですけれども、それを見に行った。小さな子たちが覚えた盆踊りを披露した。私の最近の推し活です。キュンキュンします。シャッターを押す手が止まらないです」とにっこり。「家族の思い出がどんどん増えていくのは本当に楽しい。いつまで遊んでくれるんだろうなと思いながら眺めてます」と目尻を下げながら話した。
最後は「大都会の銀座に、こんなに涼しくて癒される空間があるのを東京にお住まいの方に改めて知ってもらいたいです。私もうまくいったら推しを連れて来たいです」と“推し活”を宣言していた。
『夏のアートアクアリウム2026 −金魚と巡る、日本の夏−』はあす26日から9月30日まで開催される。
【全身ショット】幻想的…爽やかな浴衣姿で登場した波瑠
涼やかな浴衣姿で登場。ポイントを問われると波瑠は「今回は本当にすてきなコーディネートをしていただきまして。白地に朝顔がとてもすてきな浴衣なんですけれども、帯に金魚が泳いでおりまして。帯止めは江戸時代のものらしく、水の泡を表現しているような印象で、とても涼しげに着させていただいているなと思います」とほほえんだ。
イベントでは夏祭りの思い出もトーク。「私は下町育ちなので、夏のお祭りの思い出はいろいろあります。必ず行く縁日があったりとか。最近は甥っ子と姪っ子の幼稚園の行事で盆踊りをやってるんですけれども、それを見に行った。小さな子たちが覚えた盆踊りを披露した。私の最近の推し活です。キュンキュンします。シャッターを押す手が止まらないです」とにっこり。「家族の思い出がどんどん増えていくのは本当に楽しい。いつまで遊んでくれるんだろうなと思いながら眺めてます」と目尻を下げながら話した。
最後は「大都会の銀座に、こんなに涼しくて癒される空間があるのを東京にお住まいの方に改めて知ってもらいたいです。私もうまくいったら推しを連れて来たいです」と“推し活”を宣言していた。
『夏のアートアクアリウム2026 −金魚と巡る、日本の夏−』はあす26日から9月30日まで開催される。