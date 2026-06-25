◇サッカーFIFAワールドカップ グループステージA組第3節 南アフリカ1-0韓国(日本時間25日、エスタディオ・モンテレイ)

グループステージ第3節に臨んだA組の韓国は、南アフリカ0-1で敗戦。組2位から3位に転落し、グループステージ突破を決めることができませんでした。

両者無得点でむかえた後半18分、韓国はFWタペロ・マセコ選手に左足のシュートを決められ失点。1点を追う展開となった韓国は、相手の守備を崩せず、1点差で敗れました。

初戦のチェコ戦で2-1の白星発進となりましたが、メキシコに0-1、南アフリカに0-1と連敗。勝ち点3、得失点差-1の3位で終えて、グループステージ突破の行方は他の組の結果待ちとなります。

試合後直後、インタビューに応じたMFファン インボム選手は、「我々は十分な準備をしたにもかかわらず、とても悔いの残る試合だった。特に前半には所々チャンスを与えてしまい、試合を難しくしてしまった要因だと思います」と落胆の表情。

ファンに向けて、「早朝から我々を応援していただけたのに、勝利で応えることができず申し訳ない気持ちでいっぱいです。まだ結果を待たないといけない状態だと思いますので、もしチャンスが与えられるとしたらしっかり準備をした上で、国民のみなさんにいい姿を見せられればいいと思います」と話し、前を向きました。